De vecinos a la ultraderecha: qué líderes mundiales estarán en la asunción de Javier Milei

El 10 de diciembre, Javier Milei llegará al Congreso para asumir como presidente de la Nación. Es costumbre que al acto asistan figuras del plano tanto nacional como internacional. Además de mandatarios de países vecinos de diferentes líneas ideológicas, ya está confirmado que habrá destacada presencia de dirigentes destacados de la ultraderecha internacional.

El libertario, junto a su futura canciller, Diana Mondino, se comunicó durante la última semana con varios líderes del mundo por un lado para recibir respaldos y apoyos, pero también, para confirmar la asistencia al día de la asunción.

Jorge Faurie, excanciller de Mauricio Macri y quien está al frente de la coordinación y organización del traspaso de mando, aseguró a MDZ que aún no está del todo definido en dónde será el acto. Las posibles locaciones para el mismo fueron rotando. Desde la Casa Rosada, hasta el Congreso. Incluso se barajó la opción de realizarla al aire libre, pero fue descartada. Todo apunta, no obstante, a que la jura y el traspaso de la banda sea en el Congreso y que luego se dirija a la Rosada para tomar juramento a los ministros y recibir el saludo de los líderes extranjeros.

Los presentes

Gabriel Boric, presidente chileno, anunció que formará parte de la asunción de Javier Milei, “independiente de si los gobiernos de turnos son afines o no”, explicó la vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo. “Esa decisión está tomada, el presidente representa al Estado de Chile, y como se ha hecho siempre, va a asistir”, agregó. Quien también participará del acto será el Rey de España, Felipe VI.

También aseguró su presencia el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Así lo confirmó el embajador uruguayo Carlos Enciso en una comunicación radial. Además, el mandatario del país vecino pidió este martes tener un "mano a mano" con Milei. “La invitación está hecha, me imagino que tiene mucho trabajo como presidente electo”, expresó.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, es otro de los que dirá el presente en el acto de asunción. El reciente presidente electo paraguayo ha manifestado su acercamiento con el libertario argentino en distintas oportunidades. Además, busca ser el nexo entre Milei y el resto de dirigentes sudamericanos, por las amplias diferencias políticas que se puedan llegar a prestar.

El hecho más destacado de las visitas internacionales, no obstante, será la presencia de figuras representativas de los sectores más nacionalistas o de derecha de sus países. El caso más llamativo es el del primer ministro Húngaro, Viktor Orban, estará en el país para recibir a Javier Milei como el presidente electo. En su cuenta personal de X, escribió: "Recientemente llamé al presidente Javier Milei para felicitarlo por su asombrosa victoria en las elecciones presidenciales argentinas. ¡Esperamos trabajar junto con un verdadero patriota! Nos vemos en la asunción en Buenos Aires”.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro confirmó su asistencia al acto del próximo 10 de diciembre. Bolsonaro y Milei mantienen una estrecha relación tanto personal como política. En distintas ocasiones, el brasilero le envió mensajes de apoyo en formato de video al presidente electo. A pesar de las diferencias, Gabriel Boric estará en la asunción de Javier Milei

Cruzando el océano Atlántico, Santiago Abascal, líder del partido derechista español VOX, también dirá presente. Fue invitado por Javier Milei, demostrando la buena relación que existe entre ellos. De hecho, hace poco más de un año, el ahora presidente electo viajó a España para participar en un acto de campaña de la fuerza de ultraderecha, que después tuvo un mal desempeño electoral.

Los ausentes

Quien ya confirmó su ausencia es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aún así, afirmó de que mandará delegados suyos para hacer presencia. Javier Milei regresó de una gira por el país del norte en donde se reunió con funcionarios de su gobierno.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, tampoco asistirá a la asunción. La postura del mandatario mexicano sobre el triunfo de Milei fue negativa y lo hizo pública. La definió como un "autogol". “Respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar”, explicó el mandatario de izquierda, quien ya en campaña había criticado en duros términos a Milei. Joe Biden no estará en el acto

En duda

Entre los líderes que todavía no confirmaron qué harán se destaca el presidente brasileño, Lula da Silva. Hasta el momento, se conoce que Milei le envío una carta de invitación. “Deseo que el tiempo común como presidentes y jefes de Gobierno sea una etapa de trabajo fructífero y construcción de lazos”, expresa la misiva. Y la futura canciller, Mondino, viajó al país vecino a juntarse con su par brasileño. Lula aún no contestó a la invitación, pero en una reciente oportunidad marcó que las relaciones diplomáticas están por encima de las relaciones personales, lo que podría dar indicios de su decisión final, aunque la presencia de Bolsonaro chocaría con esa posibilidad.

Similar escenario sucede con el mandatario de China, Xi Jinping. Milei le envió una carta de invitación, y está a la espera de una respuesta. De todas maneras, es muy poco probable que su presencia se haga efectiva, aunque aún no hubo una declinación oficial. La relación entre ambos comenzó de una manera áspera. El libertario adelantó que rompería relaciones con el país oriental, pero la respuesta de Xi Jinping fue a través de una carta en donde le aseguró que "no tiene lógica" romper lazos. Lula da Silva, muy cercano a Sergio Massa, aún no confirmó su asistencia

De quien todavía tampoco se conoce su decisión, es del exmandatario estadounidense Donald Trump. Su presencia genera una altísima expectativa en el círculo liberal, tanto por su peso político, como por su estrecha relación con Javier Milei. Cuando Milei resultó electo el pasado 17 de noviembre, Trump le envío un video en forma de apoyo. “Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección en la Argentina. Todo el mundo estaba mirando. Estoy muy orgulloso de vos. Vas a cambiar totalmente a tu país y realmente hacer a la Argentina grande de nuevo”, había dicho.

El otro líder del continente con el que Milei tiene afinidad ideológica y que fue invitado pero todavía no confirmó su asistencia es Nayib Bukele, de El Salvador. Bukele pidió este miércoles una licencia en su gestión en la presidencia, para llevar adelante su campaña de cara a su reelección, lo que pone en duda su asistencia a la asunción.

Desde el cuerpo que organiza y coordina el acto de asunción de Javier Milei confirmaron que aún no tienen cerrada la lista y que cualquier líder puede sumarse. Sobre los mandatarios que no estarán presentes, en su lugar serán enviados cuerpos oficiales. Según qué tanto interés tenga el país en las relaciones con la Argentina dependerá la delegación que diga presente, desde funcionarios hasta embajadores.