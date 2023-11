Javier Milei regresa a Mendoza a 10 días del balotaje

Javier Milei arribará este jueves a Mendoza en lo que seguramente será su última visita a la provincia previo al balotaje del 19 de noviembre. La visita constará de una caminata que comenzará en la sede del partido Demócrata en calle Sarmiento (la cual funciona como el búnker de La Libertad Avanza durante las elecciones nacionales), y de allí se dirigirá a la plaza Independencia para realizar un acto a las 18 horas.

El candidato libertario espera el apoyo de sus militantes en dicha convocatoria de cara a afianzar lo conseguido en la provincia en las dos últimas elecciones previas al balotaje. Javier Milei ganó en 15 de las 18 comunas de Mendoza el pasado 22 de octubre, y en las que no ganó, salió segundo. Armando Magistretti, presidente del partido Demócrata, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y afirmó que "como base va a asistir la misma cantidad de gente que la última vez que se presentó en la provincia. La diferencia es que ahora él se va a dirigir a los simpatizantes en la plaza Independencia. La visita se estuvo anunciando desde la semana pasada tras la visita de los diputados nacionales a Buenos Aires, donde hubo una reunión entre todos los legisladores y ahí quedó definido el formato final".

"Desde hace más de dos años atrás, cuando nuestra agrupación política decide la salida de Cambia Mendoza y ante el anuncio de Javier Milei de su voluntad de ser candidato a presidente, el Partido Demócrata optó por apoyar la candidatura de Milei si se mantenía en el tiempo. La realidad es que desde hace más de dos años que se está militando la candidatura de Milei", afirmó consolidando el apoyo de la fuerza mendocina hacia el candidato libertario.

En relación a las alianzas que forjó Javier Milei con dos de los máximos representantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, opinó: "Nosotros sabíamos que ante un escenario de una posible victoria de Milei en primera vuelta, no iba a tener las mayorías necesarias en el Congreso de la Nación. Entonces, se iba a unir a un escenario de negociación con otros partidos políticos o parte de algunos frentes, y obviamente que el primer sector que saltaba era el del PRO dentro de Juntos por el Cambio".

Militantes de Javier Milei en Mendoza.

"Lo que se produjo, en definitiva, es un adelantamiento de ese escenario, lo hemos tomado como algo muy bueno porque más allá de la coyuntura electoral, creo que pone blanco sobre negro en el escenario político en la Argentina, donde podemos llegar a la situación de que se terminen la conformación de los frentes como se conocen hasta ahora. Actualmente tenemos en un mismo frente expresiones de derecha y de izquierda, lo que hace que estos frentes no sean eficaces ni eficientes", argumentó.

Respecto a una posible combinación de propuestas entre ambas fuerzas tras su alianza, comentó que "las ideas de Milei quizás ahora pasaron a un segundo plano, pero él ha sido claro en que la idea de la dolarización la mantiene, al igual que el las medidas que piensa tomar con el Banco Central. De todas maneras, creo que lo fundamental del plan económico de Javier Milei es que tiene que terminar con este flagelo de la inflación, no podemos seguir viviendo en un país en el que no se pueda planificar".

"Realmente es imposible proyectar en este escenario, por eso creo que la tarea fundamental de Javier Milei va a estar en arreglar las variables macroeconómicas, más allá de cualquier otra política sectorial que se pueda aplicar. Pero, si no se arreglan las reglas del juego en general, no podemos seguir porque no vamos a estar en condiciones", concluyó el presidente del partido Demócrata.