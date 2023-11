Destitución de Walter Bento: por qué es un "día triste" para la Justicia

El ahora exjuez federal de Mendoza Walter Bento fue destituido por mal desempeño en su cargo tras la decisión dada a conocer este miércoles por el jurado de enjuiciamiento.

En este marco, el senador Eduardo Vischi, miembro del Consejo de la Magistratura y encargado de la acusación a Bento, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y reconoció que “es un día muy triste” para la Justicia.

“En marzo cuando asumí me tocó llevar adelante la causa y tenía planteada la denuncia que había hecho la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por lo tanto estudiamos el caso, lo compartí con otros consejeros y decidimos en la Comisión de Acusación avanzar en este proceso donde pensamos que hay hechos que generan la posibilidad de entender que el juez Bento tenía algunas conductas que no eran decorosas para la función que desempeñaba”, explicó Vischi en Tardes de Frente.

“Lo planteamos en la Comisión, luego en el plenario del Consejo de la Magistratura. Fue aprobado por unanimidad y esto hizo que se integre el jury de enjuiciamiento y se llevó adelante el proceso”, relató.

Vischi detalló que “se dieron todas las garantías del debido proceso; es un proceso especial, se estudian justamente las conductas de un juez que, a nuestro entender, tiene que ser ejemplar, no se le mide con la misma vara que a cualquier otro funcionario. No nos olvidemos que se le deposita la confianza pública, la confianza de la sociedad, en manos de una persona que decide interpretar el derecho y lo aplica”.

En este sentido, señaló que “los jueces tienen inmunidad, salarios importantes, inamovilidad en su cargo” y “en contraposición, se les exige ejemplaridad, tener una conducta especial”.

También insistió en que “no tiene nada que ver el juicio penal con el juicio político, se juzga de distintas formas. Puede ser que los hechos indecorosos no sean delito, no nos importa lo que pasa en el juicio penal. Lo importante es que si hay hechos comprobados, aunque no sean delitos, se transformen en actitudes indecorosas que merecen el reproche, en este caso la destitución, porque afecta la confianza pública”.

Respecto del juez Javier de la Fuente, el único que votó en contra de la remoción de Bento, Vischi indicó: “Nos sorprendió un poco ese voto en disidencia cuando plantea una igualdad con el procedimiento penal. Ante la duda hay que estar en defensa de la sociedad y de las instituciones”.

Vischi reconoció que “no nos da orgullo, no nos da satisfacción echar a un juez. Es un día muy triste para la Justicia. Que se publique que hay un juez detenido y destituido es una mancha para la Justicia”.

“Se pretende que se entienda que acá hay una independencia y aquel juez que actúa mal es sacado de sus funciones”, sostuvo y aseguró: “La mayoría de los jueces son personas honorables, son pocos los que terminan generando este tipo de prácticas que enlutecen la Justicia”.

Finalmente, agradeció el trabajo iniciado por Pablo Tonelli: “Fue una base fundamental. En un porcentaje muy alto fue el trabajo del Dr. Tonelli el que nos llevó a la posibilidad de ser prácticos y rápidos a la hora de poder llegar a esta acusación”.

