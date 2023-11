Pablo Tonelli y su rol clave en la destitución de Walter Bento: "Esto es bueno para la Justicia"

Walter Bento fue destituido hoy por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado por mayoría que el magistrado incurrió en "mal desempeño" de sus funciones.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, exconsejero de la Magistratura y encargado de la investigación de las conductas de Bento, habló este miércoles en MDZ Radio 105.5 FM y se mostró satisfecho con la sentencia.

“La investigación comenzó con una denuncia que hizo la Cámara Federal de Mendoza, lo cual no es habitual. Se hizo un sorteo, me tocó a mí instruir la causa y a eso me dediqué”, recordó y aseguró: “De entrada para mí estuvo muy claro que se trataba de una causa en la que había muchas cosas para investigar. No fue fácil”.

En Sonría lo Estamos Filmando, Tonelli remarcó que “al principio y durante buena parte de la investigación los consejeros más cercanos al kirchnerismo no hicieron nada, más bien lo contrario, para que la causa avanzara”.

“Después de mucho tiempo y gracias al arduo trabajo de mis colaboradores, antes de dejar el Consejo de la Magistratura dejé presentado el dictamen que concluía que el juez Bento debía ser enjuiciado”, relató. “Por suerte, poco tiempo después y con una composición distinta, el pleno del Consejo de la Magistratura aprobó ese dictamen y el caso pasó al Tribunal de Enjuiciamiento, que es el que hoy se ha pronunciado”:

Tonelli insistió: “Hoy el Tribunal de Enjuiciamiento coincidió con nuestra investigación y nuestro dictamen en el sentido de que habían motivos fundados para declarar que el juez Bento incurrió en mal desempeño y que por ese motivo debía ser destituido”.

“Esto es bueno para la Justicia – opinó -, más allá de las personas y de los nombres, es bueno que la Justicia pueda haber apartado a un miembro con un cargo extremadamente importante que ha incurrido en notorio mal desempeño y en notorias inconductas absolutamente impropias de un juez”.

Y añadió: “Los jueces tienen que tener una conducta ejemplar y Bento estaba lejísimos de ser un ejemplo”.

Tonelli sostuvo: “No tuve la menor duda de que Bento había incurrido en mal desempeño. Desde ese punto de vista yo deseaba que el jury de enjuiciamiento lo removiera porque estoy convencido de que incurrió en mal desempeño, en lo personal no tengo nada que ver con Bento”.

“Me interesaba que un juez que incurrió en notorias inconductas fuera apartado del cargo. Me satisface la decisión que tomó hoy el Tribunal de Enjuiciamiento y me parece correcta y adecuada”, agregó y además destacó “la tarea de mis colaboradores, que fue muy intensa”.

Respecto de una apelación por parte de la defensa, sentenció: “La Corte podría atender el recurso de la defensa. Pero no veo forma de que la Corte revoque esta decisión, porque tengo la certeza de que hay muchas razones, muchas causas de mal desempeño que justifican la destitución de Bento”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM