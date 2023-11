La grave acusación de Patricia Bullrich contra Sergio Massa por espionaje

La excandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich apuntó contra el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa de espía utilizando los organismos del Estado: "Massa nos espía usando la AFIP", lo cruzó la dirigente.

"Nos espiaron a todos, con un policía condenado, un agente de la AFIP de alta categoría violando el secreto fiscal y un diputado-espía, que viene de las cloacas de la democracia", comenzó diciendo la presidenta del PRO, tras el nuevo hallazgo de la Justicia, que encontró que el diputado Rodolfo Tailhade tenía chats con ele expolicía y espía de jueces de la Corte, Ariel Zanchetta.

Bullrich no se quedó de brazos cruzados y apuntó con todo hacia Massa: "¿Alguno tiene dudas sobre el uso y abuso del kirchnerismo de Massa sobre este modelo de ilegalidad? No los dejemos pasar. Votemos el cambio si no queremos ser todos rehenes de este régimen perverso", concluyó.

Bullrich vía X.

La publicación de Bullrich se da un día después de que los jefes de bloque de Juntos por el Cambio como Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC) realizaran una conferencia de prensa ayer por la tarde para pedir el desafuero de Tailhade y que la Comisión Bicameral investigue la presunta vinculación del diputado nacional con las tareas ilegales de Zanchetta.

Además, pidieron que ese cuerpo bicameral se presente como querellante en la causa y solicite los expedientes correspondientes para iniciar la investigación.