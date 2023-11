Sergio Massa llega a Santa Fe con un objetivo: seducir al campo y a los industriales

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, vistita este martes la provincia de Santa Fe con un objetivo claro: conquistar los votos de los sectores del campo, la industria y los independientes. En el equipo de campaña valoran la remontada de la elección general respecto a las PASO que le permitió terminar segundo y relegar a Bullrich al tercer lugar y se muestran confiados en seguir ensanchando la base electoral que le permita una victoria con mayor comodidad.

La certeza de tener el voto peronista consolidad, los sindicatos y sectores políticos aliados llevó a los organizadores a descartar la posibilidad que se barajó en un primer momento de realizar un acto con la militancia en la costanera de la ciudad de Santa Fe, lo que hubiera obligado a una gran movilización generando "ruido" entre los independientes.

De cara a la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre, en el bunker de Sergio Massa entienden que es necesario mostrar y contar el país que se viene en diciembre, distinto al actual del que es parte. En ese sentido, la agenda del candidato de Unión por la Patria incluye presencias en la ciudad de Rafaela y Sauce Viejo, a escasos 15 kilómetros de La Capital.

Para ambos casos, los invitados serán similares: industriales, productores agropecuarios, empresarios y comerciantes ya confirmaron sus presencias, además de intendentes, presidentes comunales y legisladores. Se espera que alrededor de las 15 esté en la ciudad de Rafaela para sostener un encuentro con la Cámara de Exportadores y a partir de las 17:30 aterrice en Sauce Viejo y recorra el Parque Industrial.

A los fines de la organización, funcionarios del gobierno de Omar Perotti están a cargo de la recorrida por el Departamento Castellanos mientras que el equipo de Massa junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano harán lo propio en Sauce Viejo. "Queremos acompañar a los sectores productivos, contarles la agenda para la Argentina que se viene, las posibilidades de crecimiento y las propuestas que tenemos para que eso ocurra", cuentan massistas santafesinos con llegada al candidato.

Por otra parte, si bien se especuló con la posibilidad, nadie se animó a confirmar la posibilidad de que hubiera algún tipo de anuncio para la industria y el campo. Los casi 1000 invitados que estarán este martes en el Parque Industrial de Sauce Viejo esperan a Sergio Massa con los brazos abiertos, pero expectantes del mensaje que pueda traer. Es que tanto el campo como la industria vienen de duros meses en Santa Fe: el primero por el brutal impacto de la sequía histórica y el segundo por las restricciones cambiarias que hicieron perder terreno y competitividad frente a mercados externos.

Perotti con Massa

Poco más de 40 días después de su última visita a la provincia, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti será el anfitrión del candidato de Unión por la Patria. Tal como lo hizo a finales de septiembre cuando le armó una mesa con empresarios lecheros en Pilar, el rafaelino lo acompañará durante toda la recorrida y le abrirá las puertas de un sector que conoce a fondo: el productivo.

En la búsqueda de los votos de Juntos por el Cambio, atemorizados por la figura de Javier Milei, el mandatario dispuso que sea Rafaela, su ciudad, a la que primero lleve el mensaje. Perotti recibirá a Massa en Santa Fe. Foto: Economía Nación

En la provincia de Santa Fe, Javier Milei se impuso en las generales con el 32% de los votos contra 29% que cosechó Sergio Massa. Por su parte, la candidata de Juntos, Patricia Bullrich quedó tercera con 26% mientras que el "gringo" Juan Schiaretti, aliado con el socialismo local, solo obtuvo 9%. "Vamos a buscar parte de esos votantes que creemos nos pueden acompañar en esta instancia", se entusiasman en el peronismo local.

La relación entre Perotti y Massa siempre fue buena, de diálogo y acompañamiento en la gestión. De hecho, son varias las versiones que indican que el santafesino podría ocupar algún lugar en un eventual gabinete del tigrense. "Empieza una etapa nueva, con un dirigente fortalecido, pero no solo como candidato sino como conductor de esa convocatoria a la unidad nacional", dijo días atrás el rafaelino convencido que Massa se impondrá en la segunda vuelta.

Pullaro juega al misterio

Por su parte, el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro juega al misterio y consultado por la prensa prefirió no pronunciarse respecto a quién votará en la segunda vuelta. Respaldado por el posicionamiento que fijó el radicalismo de cuestionar a Massa y Milei por igual, no da pistas al respecto.

“A mí, en particular, me eligieron para gobernar la provincia de Santa Fe, que tiene problemas graves, importantes, para lo que estamos armando equipos para enfrentarlos. A la gente no le importa a quién voy a votar yo”, dijo el actual diputado de la UCR y remarcó que el rol que hoy tiene Juntos por el Cambio es de ser oposición. Pullaro no definió su voto. Foto: MDZ

Por último, Pullaro se refirió a sus dichos en una entrevista televisiva en el marco de su campaña electoral a gobernador, donde aseguró que en un hipotético balotaje entre Massa y Milei, votaría al libertario. “Fue en un contexto electoral. En este momento soy gobernador electo y tengo responsabilidad institucional”, se limitó a aclarar.