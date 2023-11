Sergio Massa aseguró que su ministro de Economía no será de su fuerza política

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, está realizando una gira por el interior del país y poco a poco empieza a dar señales de un eventual armado de Gabinete en caso de imponerse en el balotaje del 19 de noviembre, en el que competirá mano a mano con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En este caso, y luego de elogiar al gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, Massa brindó una entrevista en la cual confirmó que, en caso de ser electo presidente, elegirá un reemplazante para la cartera económica que no sea actualmente un dirigente de su fuerza política, Unión por la Patria.

El actual titular de Economía aseguró que quien lo reemplace a partir del 10 de diciembre, siempre y cuando gane las elecciones, "no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”. En ese mismo sentido y resaltando su convocatoria a un Gobierno de unidad, dijo que "la mitad del directorio del Banco Central será del principal bloque de la oposición, para que haya control”.

No obstante, Massa no quiso dar el nombre de quien, en caso de acceder a la Presidencia, sería su ministro de Economía ni de otros cargos y dijo que está "en contra de andar repartiendo cargos antes" de ganar una elección. "No quiero anticiparme porque entiendo que, a partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa en la política argentina y para la sociedad".

En cuánto a la economía en sí, pronosticó un 2024 con "bajo nivel de vencimientos y alto nivel de exportaciones", lo cual "va a revaluar la moneda y bajar la inflación".

Massa fue a buscar votos a Córdoba

En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, territorio complejo para el oficialismo, Massa se diferenció del libertario Javier Milei y prometió mayor federalismo. "Nos plantean en todos los órdenes el 'sálvese quien pueda', dicen que hay que arancelar la educación y nosotros creemos que la mejor forma de construir una Argentina donde nuestros hijos pongan valor agregado en nuestra materia prima es con nuestros hijos en la Universidad", señaló.

Lo hizo en el marco del encuentro denominado "El Cooperativismo Agroindustrial en el marco de los 40 años de Democracia: Programa CoopAR", celebrado en la ciudad de James Craik, en el marco de la agenda de actividades que protagoniza en la provincia liderada por Juan Schiaretti.