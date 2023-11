Luis Petri empuja a radicales a fiscalizar para Milei y la UCR tiene su plan

En la recta final para el balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, lanzó una convocatoria a los militantes radicales para fiscalizar a favor del candidato de La Libertad Avanza en la votación del 19 de noviembre. De todas maneras, la UCR provincial no aportará directamente fiscales porque la legislación electoral no se lo permite, pero contribuirá de manera indirecta a través de la ONG Ser Fiscal.

Petri lanzó un formulario digital para que se inscriban radicales de todo el país como fiscales del candidato libertario para la segunda vuelta electoral. Lo hizo a través del eslogan “la fuerza del cambio radical” y con un llamativo posteo en las redes sociales haciendo referencia al pacto de respaldo a Milei que realizó al dupla presidencial de Juntos por el Cambio con la anuencia de Mauricio Macri.

En la imagen que publicó aparecen un león, que sería Milei, junto a un pato por Bullrich, un gato por el expresidente y un cóndor andino que representaría al radical mendocino.

Luego de expresar públicamente que votará por Milei, el ex compañero de fórmula de Bullrich afirmó en los últimos días que fiscalizará para La Libertad Avanza en el balotaje.

A esta iniciativa se sumó el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien de todas maneras se mantiene neutral de cara a la segunda vuelta. “Juntos por el Cambio debe hacer un esfuerzo por fiscalizar el balotaje del 19 de noviembre para garantizar una elección limpia”, manifestó la última semana el actual senador nacional.

No obstante, el formulario para fiscalizar lanzado por Petri no responde a una convocatoria oficial de la UCR mendocina. Sucede que el radicalismo no puede fiscalizar, ya que el Código Nacional Electoral establece que los partidos pueden hacerlo solo si se presentan a la elección y en el caso del balotaje no tendrán candidato.

De todas maneras, el partido ya definió una estrategia. El presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, manifestó que coordinarán con la Red Ser Fiscal, una ONG presidida pro Claudio Bardach, para aportar fiscales.

“El procedimiento es simple. Los voluntarios se inscriben y deciden para que partido fiscalizar. Luego la ONG realiza la capacitación y traslada los listados al responsable del partido que corresponda”, explicó el intendente de Godoy Cruz.

A partir de esta estrategia, la UCR mendocina busca conservar su postura de neutralidad frente a la disputa entre Milei y Massa, pero sostener su advertencia sobre la importancia de la transparencia del proceso electoral.

Estos fiscales solo serían convocados si los partidos que compiten en el balotaje requieren de fiscales, lo cual es poco probable que suceda, según manifestaron desde La Libertad Avanza.

En Mendoza, la fuerza que impulsa a Milei está integrada por el Partido Demócrata (PD) y el Partido Libertario, cuyos militantes fiscalizaron en las elecciones del 22 de octubre. El presidente de los “gansos”, Armando Magistretti reveló que ya han tenido contactos con dirigentes del sector de Petri y también del PRO y del Partido Demócrata Progresista (PDP).

El dirigente demócrata indicó que “en las generales de octubre se cubrieron todas las escuelas con fiscales generales y un promedio cercano al 90% de fiscales de mesa. Luego de las generales se sumaron muchos voluntarios más. Esto más el aporte valioso de las otras fuerzas nos da la seguridad que cubriremos el 100% de las mesas”.

No obstante, destacó que más allá del aporte en cantidad de fiscales de las otras agrupaciones es relevante también el respaldo a la fórmula Javier Milei y Victoria Villarruel. “Por eso nuestro reconocimiento al gesto de estos sectores por su compromiso con un cambio en la forma de hacer política en nuestro país. Un verdadero cambio y en libertad”, manifestó Magistretti.