El pedido que le hizo Margarita Barrientos a Javier Milei para apoyarlo

La titular del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, confirmó este martes que votará a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre y afirmó que “no tiene miedo” de apoyar al candidato presidencial ya que lo que quiere es “un cambio” en la Argentina.

Sin embargo y en diálogo por Radio con Vos, la dirigente social le dejó un contundente mensaje al libertario y le pidió "que guarde la motosierra y piense en los argentinos" en alusión a ciertas diferencias que mantiene con las ideas del aspirante a Jefe de Estado.

Barrientos, que se mantuvo al lado de Mauricio Macri durante su presidencia y se alejó tras dedicarle críticas al referente de Juntos por el Cambio, ratificó que su decisión de acompañar a Milei en la segunda vuelta electoral frente a Sergio Massa no significa que "deje de ser del PRO".

"Voto por un cambio, por ver algo diferente. Estamos muy mal, vengo sufriendo hace cuatro años, cuando el presidente (Alberto Fernández) me recibió, me llevé fotos de la mercadería que ellos me entregaron, hablé con Massa, 'Margarita quedáte tranquila'", describió al contar la falta necesaria de ayuda para su comedor.

En ese sentido, apuntó contra el actual Gobierno y manifestó que sufrió "mucho la discriminación" respecto al faltante de mercadería. "No tengo miedo porque no va a ser el primer gobierno que he pasado. Pero con este Gobierno he sufrido mucho la discriminación por el sólo hecho de haber apoyado a Macri", recalcó.

De todas formas, Barrientos subrayó la necesidad de no incidir en el voto ajeno de cara a los comicios. “Nunca lo voy a hacer yo apoye a Mauricio con toda el alma y nunca le dije a mis hijos o conocidos que lo voten. Cada uno tiene derecho de elegir”, cerró.