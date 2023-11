Pese al apoyo a Javier Milei, en la Coalición Cívica no le cierran la puerta a Mauricio Macri

El diputado nacional y referente de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López consideró que es "muy difícil" que Juntos por el Cambio mantenga su actual estructura tras la decisión de Mauricio Macri y otros referentes del ala dura del PRO de apoyar al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. Sin embargo, evitó cerrarle las puertas del espacio opositor al ex jefe de Estado: "Depende de él si quiere estar o no", sostuvo.

En una entrevista con Noticias Argentinas, el titular del bloque de la CC en la Cámara baja reflexionó sobre la postura de Macri y Patricia Bullrich, que expresaron públicamente su respaldo a Milei en la contienda electoral que lo enfrentará con el oficialista Sergio Massa, y también acerca de la continuidad de la alianza opositora: "Va a depender mucho de quién sea presidente y de cómo nosotros con humildad recompongamos los vínculos", planteó.

"Si Milei es presidente y Macri ya acordó un cogobierno, cosa que no sabemos, es muy difícil que Juntos por el Cambio (JxC) exista tal cual lo conocíamos", explicó López, quien es uno de los alfiles de la líder y fundadora de la CC, Elisa Carrió. Tras dejar en claro su posición sobre el futuro del gran espacio opositor surgido en 2015, López esbozó su argumentación que supone una estrategia delineada por Massa y que, en su criterio, Macri y Bullrich volvieron a caer por segunda vez.

"Milei era el sueño de Massa y lo logró. La ambigüedad de Macri durante el año pasado y este hizo que el sueño de Massa se dé. Y ahora vuelve a caer Macri y Bullrich también en esta trampa que es apretar al resto de Juntos por el Cambio para que defina una posición diciendo que 'si no uno es funcional a Massa'", desarrolló. Y acotó: "Lo que quería Massa era que se instale que ya ganó la Presidencia. Entonces, me parece que hay un error de ambos en decir que la neutralidad, la prescindencia o el voto en blanco favorecen a Massa porque lo dan ganador en el escenario que él esperaba que era el balotaje con Milei".

- ¿Veían venir la implosión de Juntos por el Cambio? ¿Qué evaluación hace del momento actual del espacio?

- Hay una parte que la veíamos venir, que era el apoyo de Macri a Milei, tal vez no tan explícitamente. Esa intensidad del acuerdo creo que ni siquiera nos la imaginamos tan abierta, rápida y concreta. Carrió este año ya le había cantado piedra libre al expresidente diciendo que prefería estar con Milei. Todos vimos su ambigüedad en relación a la campaña de Juntos por el Cambio, más allá de que las últimas dos semanas repartió la boleta de Patricia Bullrich. Pero hay un dato que fue cuando gana Milei la PASO y empieza a decir que Macri va a ser su embajador en el mundo... La desmentida de Macri fue de muy baja intensidad y la ambigüedad a la que nos llevó a todos los argentinos fue importante.

- ¿Cómo lo ven desde la Coalición Cívica?

- Además de irse de Juntos por el Cambio, cosa que es grave en sí mismo, me parece que lo peor que hizo Macri es caer en la trampa de Massa, que diseñó una estrategia, porque es un político habilidoso, ocultando su candidatura presidencial y finalmente un día antes del cierre de listas bajó el resto de las candidaturas y fue él el candidato. Eso cambió el escenario e hizo crecer a Milei para dividir a la oposición, pero sobre todo para que se dé esta última situación. Javier Milei era el sueño de Sergio Massa y lo logró. La ambigüedad de Macri durante todo este año, pero también el año pasado, hizo que el sueño de Massa se dé. Y ahora vuelve a caer Macri y Bullrich también en esta trampa que es apretar al resto de Juntos por el Cambio para que defina una posición diciendo que ´si no uno es funcional a Massa´. Lo que quería Massa era que se instale que ya ganó la Presidencia. Entonces, me parece que hay un error de ambos en decir que la neutralidad, la prescindencia o el voto en blanco favorece a Massa, porque lo dan ganador en el escenario que él esperaba que era el balotaje con Milei.



- ¿Qué errores cometió Junto por el Cambio en la interna entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta?

- La intensidad de la interna. Si tengo que destacar el error más grande de Bullrich fue dedicarse más a limar a Rodríguez Larreta que a ganar la interna y pensar qué pasaba después de la PASO. Si tengo que pensar en el error más grande de Rodríguez Larreta fue no haberse mostrado más genuino y no querer por ahí hacer las típicas cosas que un consultor político te sugiere. Él tenía ciertas virtudes que eran el trabajo, los equipos y la gestión y no las supo explotar. Después hay otra situación... Massa y Cristina Kirchner levantando a Milei y Macri diciendo que Milei tenía buenas ideas. Ese fue un combo explosivo que lo posicionó mucho mejor a Milei, mostrándolo como el verdadero adversario del Gobierno y, en realidad, era el adversario deseado del oficialismo.



- ¿Realmente fue un cisne negro la victoria Milei puertas adentro? ¿No lo vieron venir en Juntos por el Cambio?

- Probablemente algunos lo vieron venir más que otros, pero las estrategias para contener ese fenómeno fueron malas. Hablo en plural, que no es lo que hacía la Coalición Cívica, pero la mayor parte del PRO tenía un discurso que era, ´Milei tiene buenas ideas, pero no tiene la posibilidad de llevarlas a cabo´. Muy pocos éramos los que decíamos que ´Milei no tiene buenas ideas y hay que discutir las ideas de Milei´. Y bueno, se prefirió decir lo otro. Hasta en algún momento lo dijo Rodríguez Larreta también argumentando, de manera más inteligente, que era un síntoma de una sociedad cansada. Todo esto en la expectativa de abrazarlo a Milei para ver si los votos volvían. En este contexto, gran parte de nuestro electorado dijo, ´Si Mauricio dice que tiene buenas ideas, lo voto a él que es nuevo.