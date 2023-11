¿Le soltó la mano? La tajante frase con la que Sergio Massa le marcó la cancha a Cristina Fernández de Kirchner

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no va a tener cargo público" en caso de ganar el balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Cristina no va a tener función pública y no va a tener cargo público durante mi gobierno", expresó Sergio Massa, mientras aseguró que tampoco va a tener influencia "como no la tuvo" en su desempeño como ministro de Economía.

En una entrevista con La Nacion+, Sergio Massa relativizó el papel de la vicepresidenta cuando fue nombrado a cargo de la cartera de hacienda, al señalar que a él lo propusieron "los gobernadores y a CGT".

Al ser consultado sobre las causas que afronta Cristina Fernández de Kirchner, el candidato Sergio Massa dijo que no pone "las manos en el fuego con nadie" y sostuvo que esos procesos "están en manos de la Justicia". No obstante, aseguró que no cree "en los que se arrogan la facultad de juzgar antes de los jueces".

Sergio Massa, además, explicó la ausencia en la campaña del principal referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, al señalar que la misma está enfocada en él por ser el candidato.

"Cada uno hace campaña como quiere. Estamos enfocados en que la sociedad sepa quién va a gobernar. El presidente voy a ser yo y la campaña se centralizó en mí. Soy el que toma decisiones", indicó el candidato oficialista.