La tajante postura del gobernador peronista de Córdoba de cara al Gobierno de Javier Milei

Martín Llaryora realizó este miércoles una entrevista televisiva donde confirmó que apoyará al gobierno de Javier Milei y señaló que "no hay que poner piedras en la gobernabilidad".

"No tenemos que poner palos en la rueda, sino apoyar. Incluso nos podemos sumar con propuestas. Si le va bien a Milei, le va bien a la Argentina. Tenemos la oportunidad de un país diferente", expresó en diálogo por TN.

En esa línea, el gobernador electo de Córdoba recordó que "los argentinos han depositado" en el presidente electo "la gran confianza y han votado un plan de gobierno".

“Los argentinos eligieron otro proyecto y nosotros, como hacemos siempre los cordobeses, sabemos que nuestro rol hoy es un rol de gobernar y nosotros vamos a acompañar", señaló.

Según el mandatario provincial, los gobernadores tienen que "acompañar, pero cuidar los intereses de la Argentina" y añadió que debe ser "clara" su postura "en la defensa a la institucionalidad".

"Es Javier Milei quien tiene que poner el presidente en el Senado, en la Cámara de Diputados, no es que tengan que salir a juntar o no los votos. Esa es la institucionalidad y no poner piedras en la gobernabilidad”, recalcó.

Por otro lado, Llaryora se pronunció sobre el encuentro del cual participaron algunos gobernadores con Sergio Massa en el marco de asegurar los fondos para el pago de aguinaldos.

“Esperemos que sea una medida que sea para todas las provincias, pero claramente comparto con los demás la posibilidad de que en la discusión haya una solución. no solo para este tema sino para lo que tiene que ver con la jubilación y en nuestro caso con las retenciones”, concluyó.