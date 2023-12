El diputado nacional mendocino que se alejó del PRO no descarta acercarse a La Libertad Avanza

El diputado nacional Álvaro Martínez confirmó en las últimas horas, a través de una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que decidió abandonar el bloque del PRO y podría irse del interbloque de Juntos por el Cambio.

El legislador conformó el bloque La Unión Mendocina y no descarta acercarse al oficialismo y sus socios del Partido Demócrata.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Martínez indicó: “Es dar un correlato a lo que viene sucediendo en la provincia de Mendoza. Hemos credo los bloques en la Legislatura de Mendoza, Cámara de Diputados y de Senadores. Esto es solamente que tenga a nivel nacional su correlato”.

“En mi caso poco cambia, ya que sigo integrando parte del Bloque Frente Propio que está integrado por distintos partidos. Sigo en el mismo lugar de siempre, pero como parte de La Unión Mendocina”, señaló en Sonría lo Estamos Filmando.

Respecto a la intervención del PRO, sostuvo que fue “caprichosa, para rendir honores. El 90% del PRO de Mendoza está trabajando con nosotros. Los legisladores que han ingresado en La Unión Mendocina en su mayoría son del PRO. Fue una maniobra sin sentido, teniendo en cuenta que somos una de las provincias donde el PRO se encuentra más fuerte, donde más ha crecido, gracias a la conducción de Omar de Marchi”.

“Fue una medida que nunca tuvo razón de ser. Y hoy, que han terminado todas las elecciones, que siga pesando una intervención en el PRO de Mendoza lo veo más ridículo que al principio”, sentenció.

También habló sobre el PRO a nivel nacional, confirmó que Mauricio Macri “sigue siendo el líder, siempre ha sido y lo sigo sosteniendo” y opinó: “Estamos viendo las consecuencias de decisiones que se tomaron sin respetar las provincias. Fue cooptado para un interés particular, que fue exponenciar una candidatura presidencial que terminó perdiendo. Ahora vemos las consecuencias de esas decisiones, donde no se escuchó al PRO para adentro, no se escuchó a la gente y la ciudadanía vio eso en otro candidato”.

“Poco a poco fuimos perdiendo la identidad por un capricho personal de alguien que utilizó una herramienta o un partido que es de todos para una cuestión personal. El desafío es que las provincias sigamos creciendo, que estemos pendientes de lo que verdaderamente importa y salir de la agenda de la política, estar en la agenda de lo que nos tenemos que preocupar”, remarcó.

En cuanto al rol que ocupará Omar de Marchi, quien ya dejó de ser diputado de la Nación, Martínez indicó que “es quien tiene la responsabilidad y el liderazgo de conducir La Unión Mendocina. Sin dudas que es el líder que logró que uno de cada tres mendocinos nos acompañara. A nivel nacional confío en que va a tener un rol para ayudar al Gobierno porque es lo que corresponde”.

Finalmente, expresó: “Tenemos una nueva oportunidad de que mejoremos como país, de que la situación esté un poco mejor y lo veo a Omar acompañando”. Y aseguro: “Me veo trabajando para que al Gobierno le vaya bien”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM