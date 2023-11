¿Massa o Milei? La bronca por lo que sucede vs. el miedo de lo que puede suceder

El 19 de noviembre se define – finalmente – quién será el nuevo presidente de los argentinos. Hay dos opciones antagónicas y un largo camino para que, tanto Sergio Massa como Javier Milei, llegaran a esta segunda vuelta.

Maxi Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, habló este viernes en MDZ Radio 105.5 FM: realizó un repaso por las distintas campañas electorales a lo largo del año y aseguró que “el balotaje lo definen los que perdieron”.

“Nadie se aburre en un país como este – ironizó -; la podés pasar mal, pero aburrirte difícil”. Y opinó que “el escenario hasta ahora es cualquier cosa menos previsible”.

“El nivel de fluidez de la política se ha incrementado enormemente. Es mucho más líquida de lo que era: los niveles de lealtad del ciudadano hacia un partido político prácticamente han desaparecido y esto hace que en la mayoría de las provincias se hayan expresado con resultados muy diversos en las distintas categorías”, analizó Aguiar en Sonría lo Estamos Filmando.

“Muy pocas provincias han mantenido una identidad partidaria, y eso habla un poco de la modificación de las características del elector argentino, y por otro lado de un proceso de molestia dirigido hacia ciertos niveles de gobierno por sobre otros”, agregó.

También reconoció que “en Argentina no siempre una mirada positiva de un Gobierno lleva a la reelección y no siempre una mirada negativa lleva a la imposibilidad de competir. Esto ha pasado y hay varios elementos en juego: por un lado la molestia del ciudadano argentino respecto de lo que sucede no se dirigía únicamente al actual gobierno sino también al anterior, con lo cual podríamos haber dicho hace un año atrás que el próximo presidente de los argentinos iba a ser Horacio Rodríguez Larreta”.

“Después, que el que ganaba las primarias de Juntos por el Cambio era el presidente, parecía que iba a ser Patricia Bullrich. Surge Milei y surge Massa. ¿Qué sucede con esto? Molestia dirigida a los dos partidos dominantes. Eso explica el crecimiento de una figura de un outsider como Javier Milei”, remarcó.

“Termina sucediendo que hay una disputa del lado del cambio entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio en el cual, sorpresivamente, Javier Milei termina por encima del que parecía iba a ser el abanderado del cambio”, señaló y añadió: “Es un problema que te quiten la palabra ‘cambio’ si te llamás así”.

Qué pasó con Milei entre las PASO y las generales

“Hay varias hipótesis”, indicó: “Una es que una cosa es una expresión de bronca y otra es el tipo que puede ser tu próximo presidente. Ese click en la mirada ciudadana se activa cuando él sale primero. Lo que sucedió a partir de esa etapa con Milei fue un error grave de apreciación de lo que era la campaña electoral: en lugar de una campaña de ampliación de base de sustentación, hizo una campaña identitaria. En las generales le planteó un techo que antes no había encontrado”.

“Con ese discurso identitario, genera una cantidad de miedos en aquellos que ponen en cuestión cosas que estaban aceptadas por todos. Tenés un grupo importante de electores que dice que la expresión del cambio ya no es JxC, es Milei, y en ese contexto se enfrentan a otra emoción, que es el miedo: qué puede pasar si esto sucede”, reconoció Aguiar.

“El crecimiento en los votos de Massa se da sobre todo en aquellas personas que no fueron a votar en las PASO y fueron a votar en las generales”, explicó.

La campaña “del miedo”

Aguiar opinó que “hay mucho voto de Massa que vota a Massa aún sin estar enamorado de las propuestas de Massa porque hay una emoción negativa que contrarresta esta bronca respecto de lo que sucede, que es el miedo respecto de lo que puede suceder".

“Paradójicamente, la campaña de Milei ayudó a generar ese miedo y la campaña de Massa también, con algunas cosas puntuales y bien implementadas”, sostuvo. Y advirtió: “El nivel de profesionalismo es incomparable entre una campaña y otra. Si fuera por la campaña, no hay competencia posible”.

La caída de Milei y su posterior reacción

“Milei venía atravesando una ola a favor, y ahí hasta los errores son aciertos. Encontró una ola en contra y se ha golpeado fuerte. Pero ha reaccionado”, analizó Aguiar: “Entendió rápidamente que tenía que ampliar su base de sustentación”. Allí, “aparece entre nuevo acuerdo donde claramente Macri es la figura”.

“Y, ¿si no lo hacía, qué? Hizo lo que tenía que hacer. Esto no perdona los errores anteriores, pero está intentando subsanarlos con éxito discutible”, opinó.

Aguiar apuntó a que “el balotaje lo definen los que perdieron y esto no es solo Bullrich, es también Schiaretti, son también los votos de Bregman, los que no fueron a votar y los que votaron en blanco. Son los que van a terminar definiendo ese 50+1. Ese es el electorado al que hablarle. Massa lo hizo desde el primer momento. Milei lo hizo tratando de seducir a este otro sector”.

Además, adelantó que “Viene el debate y de un lado hay un candidato híper entrenado y otro un poco más amateur. Entre moderar su discurso y su autenticidad va a estar la clave de Milei. La clave de Massa es que no siga explotando la economía”.

Finalmente, adelantó una elección “bastante cerrada, porque esta base de bronca sigue existiendo y no tiene otro camino que ser representada por Milei”.

