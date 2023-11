Cambio en los planes sociales: qué hay detrás del anuncio de Massa

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció el martes pasado fuertes cambios en los planes sociales, que – según sus palabras – pasarían a convertirse en “programas de inclusión laboral”.

Rafael Rofman, consultor independiente en temas de políticas sociales y Licenciado en Economía de la UBA, explicó en MDZ Radio 105.5FM: “La medida es un decreto que sacó el presidente de la Nación ayer que cambia una sola cosa que es importante. Transfiere el programa del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo y le cambia el nombre”.

En Tardes de Frente, Rofman confirmó que el decreto dice “que el Ministerio de Trabajo puede reglamentar todo lo que haga falta, pero no sabemos qué es”.

“En lo sustantivo, las cosas que dijo Massa no están mal; el problema es lo que todos dicen del plan Jefes y Jefas del 2001/02 para acá. Se supone que estos planes son, no un mecanismo de sostener consumo y darle dinero a la gente, sino un mecanismo de reintegrarlos al mercado de trabajo. Para eso, sabemos lo que hay que hacer: hay que darles capacitación”, señaló.

Y agregó: “Desde el año 2003/04 tenemos dos problemas centrales: uno es que ninguna de estas políticas funciona si la macroeconomía no funciona. Si no estás generando empleo de calidad, la gente que está en estos planes, no importa lo que haga, no va a conseguir trabajo. Además, el resto es hacer algo muy difícil que ya se ha intentado, que es trabajar en el territorio con la gente. Tenés que lograr que ofrezcan cursos que sean relevantes para el mercado de trabajo”.

“Esto no se resuelve en una oficina, sino en el territorio, en cada uno de los municipios. Y este decreto no toca eso en lo más mínimo”, insistió Rofman.

Respecto de lo sucedido con los planes del Potenciar Trabajo (más de mil beneficiarios fueron dados de baja por haber viajado al exterior), opinó: “Seguramente hay casos en los que lo reciben y no lo necesitan; eso suele ser bastante poco. Lo que sí pasa mucho es que el plan no hace lo que tiene que hacer que es ofrecer a la persona la capacitación, los contactos, la formación para que consiga un empleo por sus propios medios. Genera un mecanismo de dependencia que se retroalimenta”.

“Hay un problema de cultura del trabajo, pero hay un problema más serio de oportunidades de trabajo. Una persona que abandonó el colegio secundario, que hace 10 años que no tiene un empleo de calidad en ningún lugar, tiene poco para ofrecer en el mercado de trabajo, no la van a contratar”, analizó.

En este sentido, indicó que “lo que el Estado tiene que hacer a través de este tipo de planes es darle a esa persona las habilidades que no tiene para que pueda salir a buscar trabajo”.

“Seguramente hay algunos que no tienen ganas de trabajar porque eso pasa siempre, pero estoy seguro que la mayoría de la gente que vive con planes sería mucho más feliz viviendo con un empleo de calidad”, sentenció.

