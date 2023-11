La Uocra confirmó 500 despidos en Vaca Muerta por el posible freno de la obra pública

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Neuquén denunció una ola de despidos en Vaca Muerta. Esto derivó del anuncio del presidente electo, Javier Milei, sobre suspender y privatizar todos los proyectos de obra pública, hasta ahora se registraron 500 telegramas de despido. Juan Carlos Levy, secretario general de la Uocra Neuquén, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó la situación actual que atraviesa el gremio.

"El Gobierno Nacional viene arengando hace rato con el tema de la obra pública. Lo que nos sorprende a nosotros es que en vez de que esto afecte la obra pública, hay 500 despidos en Vaca Muerta más los resarcimientos, que es una cuestión privada que no tiene nada que ver con la obra pública", expresó Levi en diálogo con Uno Nunca Sabe. Y agregó que "nosotros hemos hablado con las empresas y afirman que no encuentran interlocutores o alguien con quien hablar, esa es la realidad. Nunca pasó esto, siempre hubo una transición, y hoy esa transición no está. Las empresas ven con preocupación la situación de sus trabajadores".

Además, aseguró que "los despidos son en las empresas constructoras que hacen todas las obras de infraestructura para lo que es la extracción de petróleo, gas y todo eso. La mayor cantidad de destituciones son en Techint, que es la máxima empresa que tenemos hoy. La gente que fue despedida es de muchas localidades, no sólo es de Añelo, hasta hay personas de Malargüe".

El "efecto Milei" comenzó a sentirse en el gremio de obras.

El secretario general de la Uocra mostró su descontento con la situación del gremio: "Jamás llegaron las obras de infraestructura, siempre se hicieron planes, pero no hicieron una obra. Entonces, lo que le está faltando a Añelo es la infraestructura, estamos hablando de la segunda reserva de gas del mundo y no tiene gas ni siquiera en los barrios. Es más, lo que había en obra privada en la provincia también se paralizó".

Y concluyó, afirmando que "Neuquén ha sido una provincia generosa, hay muchas cosas de la industria que son de otras provincias. De Mendoza, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, gente de la industria que la han necesitado, se han ido para allá y han trabajado. Hoy con este parate, en las empresas mismas, tenemos un compromiso para trabajar a tantos meses y resulta que ahora nos planteamos llegar a diciembre. Vamos a ver cómo los podemos reinsertar o reincorporar, o por lo menos tener una visión de un proyecto nuevo".