El notable objetivo que podría cumplir Javier Milei que no consiguieron Cristina, Macri ni Alberto

Javier Milei viajó con una agenda de temas económicos para presentar en Estados Unidos. Este lunes, el presidente se reunió con Bill Clinton y Chris Dodd, a quienes les detalló su programa de Gobierno. El libertario concluyó este martes su primera gira internacional con reuniones con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden, así como también con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro norteamericano.

Ignacio Labaqui, especialista en relaciones internacionales, habló con MDZ Radio 105.5 FM y analizó los primeros movimientos de Javier Milei y su equipo fuera del país estableciendo relaciones diplomáticas. Además, advirtió cómo éstas pueden influir en su gestión. El experto comentó que "hay bastante pragmatismo, sobre todo en lo que tiene que ver con algunas cuestiones de política internacional. Por ejemplo, lo de mantener a Daniel Scioli en la embajada de Brasil, el intento de que Lula da Silva venga a la toma de posesión, la charla que mantuvo con Gabriel Boric, entre otros. En ese sentido, se parece menos ideológico a lo que planteaba en la campaña".

"Javier Milei es una figura que es mucho más afín a Trump, pero quien gobierna Estados Unidos hoy es Joe Biden. Quien tiene los votos decisivos en el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, y la Argentina necesita el FMI y la ayuda de los Estados Unidos. Entonces, la verdad que en ese sentido diría que también es más pragmático de lo que parecía, lo cual es lógico, muy a tono justamente con el famoso teorema de Baglini que tanto se está tratando en estos días", agregó.

Uno de los movimientos que realizó el libertario previo a ser electo fueron sus declaraciones contra el Papa Francisco y el Estado del Vaticano, vínculo que podría ser trascendental en su gestión: "Javier Milei se disculpó por lo que había dicho respecto del Papa y recibió una llamada personal suya. Creo que es bastante positivo esto, el Vaticano tiene peso en la relación por la importancia que tiene la religión católica para el país y por el hecho que el Papa es argentino. Después, en otras cuestiones ya es algo menos relevante, diría que es más simbólico. Sería muy positivo que, después de más de diez años de haber sido nombrado sumo pontífice, el Papa vuelva a la Argentina. Si regresa durante el Gobierno de Milei también sería clave ya que es algo que no consiguieron Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri ni Alberto Fernández".

Además, durante su campaña, Javier Milei manifestó su postura frente a diferentes referentes políticos y figuras internacionales. En algunos casos mostró desapego, y en otros la necesidad de unión. Labaqui argumentó que "las relaciones personales pueden quedar resentidas o dañadas. Fue el caso, por ejemplo, entre Alberto Fernández y Bolsonaro, donde también previo a la elección del 2019 hubo un intercambio bastante importante de agravios, pero me parece que como presidente la cuestión ya excede lo personal, porque uno está al frente de un colectivo de personas".

Javier Milei define sus relaciones diplomáticas previo a comenzar su gestión.

"Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y hay que priorizar eso, y justamente Milei es una figura que, por su profesión, conoce bastante bien el tema económico, sabe cuál es el impacto de tener problemas con el principal socio comercial o también con China para el caso. Entonces, dado los problemas económicos que tiene la Argentina, ese pragmatismo me parece sano y necesario", sumó.

El especialista mostró su opinión respecto a cómo puede ser la agenda que va a priorizar el Gobierno de Javier Milei: "Me parece que le va a dar prioridad a una agenda de inserción internacional de la Argentina en materia comercial. Es cierto que el comercio lo hacen los privados, pero los que destraban obstáculos para el comercio son los gobiernos. Ahora, ahí diferenciaría algunas cosas: la Argentina es parte de un bloque, el Mercosur, que está estancado hace más de 24 años y que podría haber tenido un avance significativo cuando se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en 2019, pero eso quedó frenado".

"Los BRICS son algo distinto, no hay un foro, no tiene compromisos concretos, es un bloque bastante diverso donde están Rusia, China e India que son países que a pesar de ser parte del BRICS, tienen bastante rivalidad. Entonces, no es algo tan homogéneo y donde no hay compromisos concretos como sí los hay en el Mercosur. La política argentina no se puede privar de prescindir de nadie. Lo que sí me parece que va a ser muy positivo es que se termine esta esquizofrenia de la política exterior que hubo en estos últimos cuatro años, donde la Cancillería y las embajadas estaban bloqueadas", sentenció.

Por último, se refirió a la figura de Diana Mondino y el rol que ocupará en el Gobierno de Javier Milei: "Me parece que es una buena designación, a pesar de no ser una persona que venga del área de relaciones internacionales. Un poco me hace acordar a cuando Menem designó a Domingo Cavallo como canciller en 1989, y también señala cierta priorización de la inserción económica internacional de la Argentina como tarea fundamental de la Cancillería".