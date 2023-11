Un exaliado mendocino de Javier Milei dijo qué tiene que hacer el presidente para que "la bomba no explote"

A dos semanas de su asunción, Javier Milei está organizando la próxima gestión. El presidente electo continúa sumando gente a su equipo y lanza propuestas que buscará realizar en el corto y mediano plazo. Además, el libertario sigue sumando personas que apoyan sus ideas, no sólo a nivel nacional, sino que también internacionalmente. Milei partió este domingo rumbo a Estados Unidos para encabezar reuniones económicas donde está previsto que se entreviste con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Gobierno de Joe Biden.

Luis Rosales, analista político y excandidato a vicepresidente del Partido Demócrata en 2019, habló con MDZ Radio 105.5 FM, explicó cómo visualiza la gestión de Milei e indagó sobre los inicios políticos del libertario: "Javier Milei proviene del tronco de ideas liberales, él es libertario, que es una expresión un poco más extrema del liberalismo. Yo soy liberal desde mis primeros pasos políticos, allá en el año '87 en la juventud del Partido Demócrata de Mendoza. Lo conocí a Milei en las fundaciones liberales, él se convenció de nuestras ideas en el 2015".

"En 2020, Milei me llamó por teléfono para decirme que quería hacer política y quería que fuese al lado de nosotros, lo hablamos con José Luis Espert y abrimos nuestra estructura para que él entrara. Estuvimos poco menos de un año juntos, después por algunas discrepancias, él tomó su propio camino. Le cambió el nombre al partido que teníamos y lo llamó La Libertad Avanza", añadió.

El político respaldó al presidente electo y sostuvo que "le deseo toda la suerte del mundo, porque la suerte de Javier Milei, es la suerte de la Argentina. Él va a probar que las ideas liberales son las que han hecho grande al mundo. Cientos de millones de personas en el mundo entero dejaron de ser pobres y pasaron a integrar clases medias de diferentes razas, religiones, culturas, en el mundo entero, gracias a que se decidieron a aplicar las ideas capitalistas de la libertad. Estoy convencido de que las ideas de Milei son las adecuadas para sacar al país adelante. Lo difícil es que hace falta mucho poder y habilidad para poner en marcha la transición de una economía muy decadente, a una economía abierta que produzca y comercie como la que él tiene en mente. La transición puede ser difícil porque es un tratamiento complejo, pero veremos si Milei puede hacerlo".

En relación a qué opina sobre el Gabinete que está armando Javier Milei, argumentó: "A mí me parece una buena idea abrir el juego a otros sectores que te den un poco más de peso político. Con las ideas solas y planteadas de forma muy extrema y con poco respaldo político, no llegas a ningún lado. Me parece una actitud hábil la de haber abierto el juego. Ahora, el estilo de Javier Milei siempre es parecido, él no te deja muy en claro nunca nada sobre cómo va a construir, y va construyendo en el camino, no sabes si te va a cumplir lo prometido o no. Eso le está pasando al macrismo ahora. Ese es el estilo de él, lo ha llevado a la presidencia y hay que confiar en eso".

"En cuanto a los nombres, el riesgo puede ser que se repitan errores, porque si vamos a tener el mismo equipo que manejó la economía argentina hace unos años y no le fue tan bien, ahí hay un riesgo, va a tener la dirección una elección distinta y un tiempo político distinto. El sentido de las ideas es el correcto, la implementación es compleja. El kirchnerismo le deja una bomba de tiempo que el va a tener que frenar. Hay que tener una habilidad impresionante para poder cortar el cable adecuado para que no te explote la bomba en la mano. Esta es una situación compleja", cerró.