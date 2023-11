Lucas Ilardo reconoció cuál es "el gran problema" del peronismo en Mendoza

Las últimas elecciones provinciales encendieron las alarmas en el peronismo de Mendoza, que cada vez se ubica más alejado de la gente y los votos así lo demuestran.

Lucas Ilardo, exsenador provincial, habló este lunes en MDZ Radio 105.5 FM y reconoció cuál es “el gran problema” del peronismo en la provincia.

Ilardo, compañero de fórmula de Omar Parisi por el Frente Elegí para las elecciones a gobernador que ganó Alfredo Cornejo, confesó que tras dejar su banca va a trabajar en el sector privado y se va a dedicar “a otras cosas. Y por supuesto voy a seguir haciendo política”.

“Tengo muchos proyectos en términos personales que estaban frenados y los tenía en stand by. Me voy a tomar unos días para empezar el año que viene con muchas ganas”, confesó.

Sobre el acuerdo peronista en la Legislatura provincial, reconoció: “Es sano que el peronismo haya logrado ese nivel de consenso, que estén representados los distintos sectores del peronismo en la Cámara mediante legisladores. Más en un momento de tanta incertidumbre, hay un cambio de gobierno a nivel nacional y a nivel provincial. Reina la incertidumbre, por lo que tener cautela y estar ordenados es importante”.

“Los cuatro compañeros elegidos –Germán Gómez, Juan Pablo Gulino, Adriana Cano y Félix González- tienen muchísimas capacidades, experiencia, compañeros más jóvenes que vienen con todas las ganas. Va a ser una buena combinación. Es una Cámara que va a estar fragmentada porque hay un nuevo espacio político (La Unión Mendocina) y el nuevo presidente Milei tendrá personas de su llegada aquí en Mendoza con un rol importante”, señaló Ilardo en Sonría lo Estamos Filmando.

Y adelantó: “Debería venir un buen lobby mendocino, tanto en la Legislatura provincial como en la nacional, pero en el buen sentido de la palabra. Generar caminos, diálogo y acuerdos para conseguir cosas que le hagan bien a Mendoza”.

También opinó que “Alfredo Cornejo no debe estar muy tranquilo respecto del gobierno nacional, debe tener su incertidumbre, sus preocupaciones, como los intendentes y la mayoría de los dirigentes. A nivel nacional la gran discusión va a ser que esta transformación que propone Milei no arrase con mucha gente”.

“La situación es crítica, Milei ha ganado porque la gente la está pasando mal, necesita estar mejor”, reflexionó. “No creo que la gente se equivoque, quiere estar bien: un gobierno de Macri que no le generó lo que imaginaban y después vino el gobierno de Alberto que en términos económicos fue realmente malo. La gente buscó una tercera opción, casi en términos de desesperación. Ojalá que los dirigentes que tengan la responsabilidad de estar en cargos públicos estén a la altura de las circunstancias para tratar de darle a la gente lo que se merece”.

Ilardo indicó que “uno vota con ilusión y mucha gente está esperanzada con lo que puede hacer Milei. Ojalá cumpla esas expectativas. Nosotros tenemos que rediscutir cuál será nuestro rol de oposición, hay que ser respetuosos de la voluntad popular”.

“Le reconozco a Milei que dijo lo que iba a hacer y la gente lo eligió y con una mayoría importante. Por supuesto eso no quiere decir que uno avale cosas con las que no está de acuerdo, para eso es una democracia”, agregó. “Pero la gente eligió otro camino y ojalá no sea un camino triste. La verdad tengo mucha preocupación, el tiempo dirá si fue un acierto o un error”.

Finalmente, analizó: “El gran problema que ha tenido el peronismo en Mendoza en los últimos años, desde que dejó de ser Gobierno en el 2015, es que no hay un criterio o una decisión de construir una opción provincial que esté unificada en los principales dirigentes”.

“Si el peronismo se pone de acuerdo en la decisión de construir un gran proyecto provincial, que pueda ofrecérselo a la ciudadanía y demostrarle vocación, profesionalismo y deseo de mostrar una alternativa distinta, va a ser difícil, porque sino todos tironean para distintos lados y cada uno se salva solo. Es el desafío, creo que es una oportunidad”, sostuvo.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM