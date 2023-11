El gran gesto de un gobernador de Juntos por el Cambio con Javier Milei por un tema clave

En medio de la puja sobre qué partido asumirá el control de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, Maximiliano Pullaro lanzó un importante gesto a favor del espacio de Javier Milei.

El gobernador electo de Santa Fe de Juntos por el Cambio cuestionó la presión desde su espacio para impulsar a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara Baja.

Aunque no hubo menciones, el mandatario provincial consideró que el titular "lo tiene que poner La Libertad Avanza, que son los que ganaron las elecciones".

"No creo que esté bien presidir la Cámara de Diputados. Estamos en la línea de sucesión ahí", dijo el dirigente por LN+ ante la posibilidad de que el PRO elija dicho lugar.

De acuerdo con Pullaro, la coalición a la que pertenece "no debería cogobernar, sino acompañar" al Gobierno electo. "No tenemos que cogobernar sino ser una fuerza política que acompañe al Gobierno”, agregó.

Respecto a la designación de figuras de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich para integrar el futuro Gabinete, el dirigente santafesino planteó que no sería malo que acepte la oferta para ocupar el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, se mostró en contra de que se realice una tarea no asignada.

“En términos personales, cualquier fuerza política puede hacer un aporte. Pero no corresponde lo otro, hasta parece una avivada. No estamos para cogobernar, la sociedad no nos puso en ese lugar”, cerró.