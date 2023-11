Comunicación presidencial: la campaña en TikTok de Javier Milei seguirá siendo central

Javier Milei, antes de ser el presidente electo de la República Argentina, fue una persona que rompió el status quo de la política y comenzó a tener cada vez más injerencia en la vida de los ciudadanos. Por su tono, por su peluca, por su plan de dolarización, consiguió imponerse en redes y captar allí gran cantidad de votos. Ahora, siendo el presidente electo la pregunta es cómo seguirá su relación con las redes y la comunicación en sí. ¿Será otro o siempre fue el mismo Milei?

Iñaki Gutiérrez, junto a Eugenia Rolón en la cuenta de Victoria Villarruel, fueron desde el comienzo de la campaña los cerebros de la comunicación por TikTok, la red social que más llegada tiene a todos los públicos, sobre todo al más joven.

De 22 y 21 años respectivamente, la pareja se convirtió en seguidora de Milei pero también en los administradores de las cuentas de TikTok de la fórmula libertaria. La de Milei, hasta ahora, tiene 1,6 millones de seguidores y 13,3 millones de me gusta.

Ahora, con el triunfo de Milei y la proximidad de su asunción, la pregunta gira en torno a cómo será la comunicación por ese medio, con un Milei efectivamente presidente.

Gutiérrez explicó que nada va a cambiar: “Quisimos mostrar en campaña a un Milei presidente que no difiere del ahora que efectivamente lo es”, explicó.

“Tratamos de mostrarlo todos los días lo más presidente posible, que hoy por hoy es una realidad, no vemos con malos ojos continuar con esa línea”, aseguró. Y agregó que ellos siempre encararon el proceso con “seriedad y responsabilidad desde el lado de la comunicación”.

Mirá el video: uno de los tiktoks de Javier Milei

El “outsider”

No fue fácil, la tarea era instalar en las redes a una persona que no venía del sector público, sino del privado, un “outsider” que consiguió en dos años convertirse en presidente de todos los argentinos. En TikTok la “comunicación fue seria, hablando de cuestiones serias y explicando técnicamente cada uno de los puntos que se veían necesarios explicar”. Así, fue como los usuarios de la red vieron a un Milei vestido, en al mayoría de los videos, de traje y corbata, hablándole de frente a la cámara y siendo una clase de profesor que explicaba por qué subió el dólar, por qué hay que cerrar el BCRA o por qué hay que dolarizar.

“Siempre se mostró a un Javier Milei didáctico a la hora de explicar las cuestiones que hacen a la economía y vamos a seguir por ahí, explicando por qué las cosas están como están, qué vamos a hacer para resolverlas, cómo creemos que va a impactar en la gente y cuánto tiempo esperamos ver una mejora en materia económica”.

Gutierrez junto a su novia Eugenia y Javier Milei.

¿Por qué Milei era un outsider?

Milei comenzó, y sigue siendo, un político alternativo, que arrancó opinando sobre las cosas que deberían hacerse en los canales de televisión y, como dice él, con el tiempo la gente empezó a pedirle que se postule para cambiar el contexto del país. Es por ello que, a pesar de la motosierra, de la peluca, de los gritos que enfatizaban durante los actos de campaña la frase “La casta tiene miedo”, desde la cuenta de TikTok no se satiriza al economista. “Si hay algo que creo que hizo la diferencia en nuestra campaña en esa red social fue no ridiculizarlo, no se lo mostró comiendo un pancho o diciendo que le gusta Taylor Swift”, declaró Gutiérrez, volviendo a traer a la memoria los videos de Horacio Rodríguez Larreta buscando el voto de las “swifties”, por ejemplo.

La motosierra fue amada y odiada entre el público, pero desde la cuenta de TikTok del libertario prefirieron evitar el símbolo.

“En TikTok no hay ni un contenido que no sea de un presidente electo o en función”, detalló el estudiante de Economía y Abogacía para luego sumar que no quería “ser víctima de mostrar a un Milei que no es” si, como ocurrió, ganaba las elecciones y el puesto en la Casa de Gobierno. “Siempre se trató de mostrarlo serio y creo que se cumplió”, determinó Gutiérrez sobre el tema.

La Oficina del Presidente Electo

A la cuenta de TikTok, se le sumó desde el 20 de noviembre la cuenta de X -exTwitter- denominada La Oficina del Presidente Electo (OPE). Allí, informa a la población de lo que hace y cómo lo hace. Es una especie de “portavoz digital” del libertario. Gutiérrez también forma parte del equipo que se encarga de ello y confesó que la idea fue “encarar una nueva relación con la prensa”. “Consideramos que en el gobierno de Alberto Fernández no se le dio el debido lugar a la comunicación y en especial a la comunicación con la prensa”, aclaró Gutiérrez en diálogo con Radio Continental.

La idea de esa cuenta es “darle contenido fiable a la prensa, a través de un canal institucional desde el cual puedan dar sus opiniones, comentarios y mostrarle a la opinión pública qué está haciendo el presidente electo”.

Así, el “outsider” que criticaba a la casta y al gobierno hoy se convirtió en el ocupante del máximo cargo y buscará, con el apoyo de todo su escuadrón “tiktokero” dejar la huella en la historia Argentina.