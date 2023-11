Aseguran que hubo "presiones" para posponer una investigación contra Mauricio Macri

Alejandro "Topo" Rodríguez, diputado de Consenso Federal, compartió este lunes su inquietud respecto la investigación sobre el préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri, que Sergio Massa había confirmado semanas atrás.

El legislador y exaliado de Juan Schiaretti expresó que le llamó la atención que tanto el organismo como la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) "no informen los motivos" del aplazamiento de la llegada al país de la misión que analizaría el crédito otorgado al expresidente en 2018.

El posteo de Rodríguez

En ese sentido, no dudó en insinuar la posibilidad de "algún tipo de presión" para impedir el avance de esa investigación. "Aquí @MarianoBoettner en @Infobae confirma lo que habíamos adelantado el fin de semana: no llegó la misión del FMI (OEI) que debía comenzar hoy a evaluar el stand by otorgado a Macri. Patean todo para el año próximo y no dan motivos", escribió Rodríguez en su cuenta de la red social X.

Allí citó la nota del portal de noticias, que indicaba la postergación hasta el año que viene de la misión que debía examinar el crédito durante el gobierno de Cambiemos.

En contacto con Télam, Rodríguez sostuvo que le "llama la atención que el Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo, no informan los motivos por los cuales no iniciaron hoy mismo el trabajo de investigación que habían anunciado que se iba a iniciar y postergan sin fecha de inicio el trabajo".

En ese marco, el legislador planteó que "no hay que descartar que la Oficina de Evaluación Independiente haya tenido algún tipo de presión o de indicación de parte del mismo directorio del Fondo Monetario Internacional".

A su vez, lo vinculó al "contexto político muy particular" que vive la Argentina con la inminente presidencia de Javier Milei y la alianza de Macri con el gobierno entrante.