Fuerte crítica a Las Heras por falta de limpieza: qué respondió Daniel Orozco

Luego de haber renunciado a su cargo como secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Bustos, quien fue el candidato a intendente del actual jefe comunal de Las Heras, Daniel Orozco, (por La Unión Mendocina) ha hecho diversas acusaciones a la actual gestión. Este lunes aseguró que hay 97 empleados varados en el municipio por falta de recursos y, por lo tanto, eso complica la higiene del departamento. Consultado por MDZ, Orozco informó a través de su prensa que "se está trabajando a full, se cayeron más de 1.000 árboles, más de 300 tendidos eléctricos.Todo esto lleva un tiempo de hasta 30 días. Fue terrible y la gente estuvo trabajando sábados y domingos".

En tanto, Bustos cuestionó la situación actual. "En este momento, hay 97 empleados del municipio de Las Heras varados en la Dirección de Higiene por no poder trabajar debido a la falta de recursos. Daniel Orozco sin camiones y máquinas no se puede trabajar!!!", dijo el excandidato a jefe comunal Bustos, por la red social X (exTwitter).

Justamente, uno de los cuestionamientos del intendente electo Francisco LoPresti (Cambia Mendoza) durante la campaña electoral fue el estado de abandono en el que se encontraba el departamento, tanto por la obra pública como por la falta de limpieza.

A esa crítica, Bustos agregó que se ha bajado "en un 80% la cantidad de recursos que pone a disposición la empresa contratada comparándolo con el mes de septiembre". En ese sentido, sumó que "quieren que trabajen 97 personas con sólo 4 camiones prensa, 2 para higiene Sur y 2 para higiene Norte", sostuvo Bustos.

En diálogo con MDZ, el secretario general de ATE, Roberto Macho, también se refirió a este asunto. "Hace un mes que fue el Zonda, pero sucede que para las emergencias deben trabajar los empleados que son planta permanente, esto dice la ley. Y como no alcanzan, no pueden terminar con todo. El problema que tienen muchos municipios es que tercerizan muchas funciones, es decir, se los pasan a los privados, pero en estos casos, no pueden hacer nada".

En tanto, vecinos del departamento compartieron fotos a MDZ sobre el estado de muchos barrios del departamento. Un ejemplo de ello es el barrio Cementista en el que no sólo se puede ver árboles caídos tras el Zonda del 29 de octubre, sino también basura acumulada. "Ya no sólo son árboles sino que se comienza a acumular basura y demás desechos", aseguró una vecina.

Desde el municipio, en tanto, Orozco ponderó el trabajo que se está realizando debido a que se cayeron 1.000 árboles, según indicó, y que el municipio lasherino trabaja diariamente en la limpieza del departamento.

Árboles caídos en Las Heras por el Zonda todavía se encuentran tirados en las calles.

Ramas caídas en el departamento de Las Heras