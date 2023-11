El duro pronóstico que dejó el nuevo presidente de la UCR para el 2024

Hace diez días, el gobernador actual de Mendoza, Rodolfo Suarez, anunció a través de sus redes sociales que Andrés "Peti" Lombardi será el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical (UCR Mendoza) de la provincia. Se trata del actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, quien es un dirigente de extensa trayectoria en el partido y del riñón del gobernador electo Alfredo Cornejo. En la última semana obtuvo la reelección como presidente de la Cámara Baja en la Legislatura mendocina.

Andrés Lombardi, nuevo presidente de la UCR Mendoza, estuvo en el estudio de MDZ Radio 105.5 FM y habló sobre el panorama político que se avecina para la provincia y sobre las novedades de su rol en la política. El político aseguró que "a Mendoza le va a ir bien, si a la Argentina le va bien. Cuando uno hace un análisis de la serie estadística de crecimiento de la provincia, cuando a la Argentina le va bien, a Mendoza le va mejor. Si las variables macroeconómicas se acomodan, a Mendoza le va a ir mejor".

Por el contrario, advirtió que "creo que el 2024 va a ser un año muy malo, ya lo sabíamos todos antes de las elecciones independientemente de quién fuese el presidente, en este caso Milei, pero ya lo sabíamos. Van a existir las responsabilidades de Gobierno que te llevan a tener discusiones más racionales y poder articular políticas públicas. Hay que ser muy inteligente en esa articulación de política pública porque no hay margen para malgastar o superponer funciones".

Adentrándose a lo que será el próximo Gobierno de Alfredo Cornejo, explicó: "Hay una visión distinta de cuáles son los desafíos que tiene Mendoza por delante. Esto probablemente cambie en el armado del organigrama ya que todavía no está la ley de Ministerio que es la que va a dar la base de lo que va a ser el Gobierno. Además, hay algunas cuestiones que no cambian, los que conocemos a Alfredo Cornejo sabemos que le gustan los equipos cortos, con muchas responsabilidades, identificando claramente quiénes son los responsables de cada uno de los temas. Él prefiere equipos bien compactos que entiendan que el trabajo es en equipo, que cada uno hace su parte y todos van para el mismo objetivo".

Además, el legislador explicó cómo podría funcionar la relación de los intendentes del PJ y Alfredo Cornejo: "En ese vínculo va a influir mucho la responsabilidad del Gobierno. Creo que el punto de unión es el diálogo que exista entre el gobernador electo y los intendentes que van a tener la responsabilidad de gobernar".

El presidente electo de la UCR estuvo mano a mano con MDZ Radio.

Andrés Lombardi asumirá un nuevo rol político, pero no abandonará su posición en la Cámara de Diputados. La misma pasará a modificarse de cara a la próxima gestión: "La estructura que tenía la Cámara de Diputados ya no va a ser la misma. Va a quedar un bloque del oficialismo con Cambia Mendoza y la oposición va a estar dividida en dos grandes bloques, más el Partido Verde. La discusión de los proyectos va a pasar por una discusión más técnica e ideológica del proyecto en sí, y no del juego oficialismo-oposición, que es lo que primó durante los últimos cuatro años. Creo que ahora entramos en un proceso donde el oficialismo tiene la iniciativa legislativa, creo que vamos a encontrar muchos más consensos de los que veníamos encontrando".

"Tiene que haber más coherencia en los legisladores de la oposición. El tema del presupuesto fue un tema a tratar, si bien participaron los nuevos intendentes, también estaba la composición vieja e influyó esto del oficialismo-oposición. Entonces ahí, sobre los grandes temas del presupuesto, hubo acuerdo con el peronismo y tuvimos el caso puntual de Gabriel Vílchez, que siguió votando como lo venían haciendo todos esos legisladores y lo trataron de traidor, cuando en realidad fue el único que mantuvo coherencia. El resto empezó a incorporar todo el discurso de la oposición, cambiaron el sentido de su voto contradiciendo todo lo que habían hecho en los últimos siete años", agregó explicando lo que sucede dentro del organismo.

Para concluir, se refirió a los dichos del presidente electo que pueden afectar a la provincia: "Javier Milei no puede cortar lo que es la coparticipación porque está establecido por ley y lo tiene que respetar. Lo que sí anunció es que va a cortar los fondos discrecionales, los cuáles a Mendoza no le llegan hace años. El problema lo van a tener los municipios peronistas que ya tenían comprometidos fondos para obras públicas y que van a dejar de darles esos fondos, que de hecho ya han dejado de llegar. Para la provincia, peor de lo que nos fue con Alberto Fernández, no nos puede ir".