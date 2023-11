El particular guiño de Javier Milei a Luis Caputo a días de confirmarlo como ministro de Economía

Javier Milei volvió a destacar la figura de Luis "Toto" Caputo, en medio de fuertes rumores de que asumiría como ministro de Economía de su nuevo gobierno.

Este domingo, el presidente electo destacó la "muñeca financiera experta" del exministro de Hacienda de Mauricio Macri y sostuvo que "no hay mayor experto financiero en la Argentina" para resolver el problema de las Leliqs y "evitar la hiperinflación".

"El otro día estuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es un excelente principio de solución. Es el ideal para desarmar ese problema", resaltó en diálogo por LN+.

No obstante, Milei no confirmó el cargo que ocupará Caputo y explicó que su eventual función "se va a definir conforme se acomode el organigrama".

Asimismo, el libertario aludió a aquellos dirigentes que decidieron dar un paso atrás para asumir cargos y sugirió que algunos se bajaron "por miedo".

"No es fácil ver cómo se mueven estas cosas, hay gente que le genera miedo. Desde la tribuna se ve fácil pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines la cosa cambia un poco. Muchos se dan cuenta que no era para ellos", disparó.

Aunque no dio nombres, la frase pareció tener como principal destinatario a Emilio Ocampo, quien inicialmente iba a ser el titular del Banco Central pero que se alejó luego de las versiones de que Caputo sería el ministro de Economía.

El mandatario también se expresó sobre los nombres que circulan para el resto de su gabinete, entre los que aparecen figuras del PRO. "Vimos que tenemos mucho en común y en el 90% de la agenda estamos de acuerdo", destacó.

De todas formas, descartó que las designaciones para su equipo de Gobierno estén influenciadas por otras fuerzas. "A mi no me impone nadie nada. Si hay un cuadro que me interesa lo llamo yo", cerró tras la consulta por si Mauricio Macri podría ser responsable de algunas decisiones del nuevo gabinete de Gobierno.