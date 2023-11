Andrés Ibarra: “Habrá un nuevo Boca con nueva Bombonera, todo para los socios y la familia”

Andrés Ibarra trabaja con Mauricio Macri hace casi cuarenta años, desde SIDECO, de ahí a Boca Juniors y la aventura bostera de Macri, que desembocó en el triunfo porteño para gobernar la Ciudad y después el país, siempre con Ibarra jugando de titular. Fue secretario, gerente, ministro y ahora candidato a Presidente del club que los une desde la cuna. Quieren, dicen, terminar con la “improvisación” de Juan Román Riquelme, el candidato de Sergio Massa que compite y gobierna a pesar de las últimas malas cosechas en Río de Janeiro y el torneo local.

Ibarra logró ser el primer y último ministro de Modernización del país, donde se propuso un Estado más digital, más dinámico y barrer estructuras anquilosadas preexistentes que enlodan los trámites de cada capa del Estado. Así llega con una promesa lisérgica para los días que corren: una nueva Bombonera, con nivel internacional, gastronomía de nivel, diversión para la familia y un puente colgante para comunicar la historia con el futuro, esa vieja Bombonera con el estadio más grande del país, muy por encima de la última remodelación del estadio de River Plate, en Núñez.

Llegó puntual a la redacción, se lo ve tranquilo, contento y hablando del proyecto con bastante minuciosidad, quiere que el fin de semana que viene se termine la campaña para “ponernos a laburar, terminar con la improvisación de Massa y Riquelme, hay que volver al método, a ordenar, a traer buenos jugadores, vender bien y volver a ser un club dentro del podio del ranking FIFA como lo fuimos con Mauricio en el primer puesto”. Están envalentonados y hay números privados que les permiten soñar.

- ¿Confiado para el tres?

- Sí. Muy bien. Sí, La verdad que muy bien, hemos desarrollado, venimos hace un año trabajando en esto con distintos equipos, en los distintos temas, desarrollando una plataforma muy importante para el socio y en definitiva, lo que estamos buscando es el cambio de modelo de gestión, es decir, darle a Boca gestión, que es lo que hoy vemos que adolece de eso, seguramente por la personalidad demasiado autocrática de los actuales dirigentes y sobre todo en el caso de Román Riquleme, el vicepresidente.

- Y cuál es la diferencia que vos ves de ese Riquelme que supo ser amigo, estrella a esta persona más ligada, por ejemplo, a Sergio Massa, a un estilo más personalista. ¿Qué pasó con ese Román? ¿Qué cambió?

-Yo creo que Román es uno de los cinco grandes ídolos de la historia de Boca y eso no va a cambiar, y para nosotros mismos que nos hemos deleitado viéndolo a él. El tema es que una cosa es haber sido la estrella, el ídolo que seguirá para siempre en Boca en ese sentido, y otra cosa es el dirigente que hoy toma decisiones y que parece que se apropió del club cuando él dice “estoy feliz en el patio de mi casa”, la Bombonera es esto y lo otro. Ahí hay una gran confusión entre lo que es ser dirigente y la propiedad de Boca Juniors, que es de los socios y para los cuales hay que trabajar. Por eso nosotros siempre decimos Boca tiene estar por encima de todo y de todos, no hay ningún presidente, ningún ídolo deportivo, que sea más importante que el club, sólo así se va a entender lo que significa trabajar para el club.

Dupla. Con Mauricio Macri, hace cuarenta años.

-Si asume un Presidente y arma un gabinete, tienen que pensar en educación, en economía, en infraestructura, en desarrollo social. ¿Cuáles son esos temas que vas a laburar, como presidente de Boca?

-Bueno, nosotros tenemos claro tres, tres o cuatro ejes, que son los claves, porque hay que darle a Boca Juniors mucho impulso y mucho empuje, en ese sentido todo tiene que ver con nuestra prioridad, que es el socio. Entonces, con ese foco en el socio, el principal proyecto nuestro es la Bombonera, siglo 21, que es el nuevo estadio para Boca. ¿Por qué digo esto? Porque Boca ha crecido enormemente en su masa societaria, hoy tenemos más de 300.000 socios entre activos y adherentes y tenemos un serio problema, además mal administrado y mal manejado por la actual conducción, que es el ingreso de los socios a la cancha. El famoso tema de los filtros. Hay críticas todo el tiempo, todos los partidos que Boca juega de local, hacemos reuniones con los socios previamente las famosas “previas”. Cuando camino en los pasillos, cuando voy al palco, a las plateas y recorro los alrededores, todo el mundo, la gran crítica que tiene, la gran decepción es no poder ir a la Bombonera y muchos socios de más de 20 años, por ejemplo, 15 años de antigüedad, 20 o 25 de pronto no llegan al filtro que arbitraria mente se fija y sin flexibilización para los distintos segmentos de socios, no poder ir más a la cancha tienen que lograr que alguien le preste el carnet o entrar de alguna manera. Todo eso, todos esos problemas que hay, los pasillos llenos, la cantidad de gente que entra de cualquier manera, realmente mal. Todo eso se soluciona con el proyecto, el nuestro de la Bombonera, siglo 21, que es un estadio extraordinario, que va a ser un estadio espectacular de más de 105.000 personas, que lo vamos a hacer en la Boca y lo vamos a hacer en las instalaciones de Boca, porque se hace en en la zona de Casa Amarilla, en los dos terrenos que son propiedad de Boca y que nos va a permitir hacer este estadio con todas las funcionalidades y con todos los beneficios para el socio.

¿Cómo van a hacer con el tema ambiental el estadio? ¿Tiene algún problema?

-No, no, simplemente, lo que sí tenemos que presentar, como hemos ido dando pases y dando pasos, avanzando con el tema desde afuera, porque no somos dirigentes de Boca, entonces lo que quisimos es avanzar: primero hicimos el proyecto, identificamos el lugar, y yo lo presenté el 22 de mayo en la Legislatura Porteña para generar el proceso de relocalización de tierras, de edificación, para que eso esté aprobado, claro, y ya directamente el plan de obras lo podamos ejecutar en ese lugar como parte de todo eso, cuando sí ganamos las elecciones, por supuesto, el 3 de diciembre vamos a empezar el día 1 con la tramitación oficial en el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Recién ahí podemos avanzar y como parte de todos los requerimientos está la problemática ambiental, que por supuesto vamos a presentar toda la documentación y guardar y tomar todas las medidas adecuada para que en este sentido no haya ningún problema.

- Yo veía un video, un reel de lo que va a ser la Bombonera Siglo 21 y había un puente y gente caminando por el medio y pensaba acá en Argentina, donde cuesta arreglar un semáforo, cómo van a hacer. ¿Cómo es esa experiencia de la vieja y la nueva?

Ese concepto es algo muy lindo que lo diseñamos, yo les pedí a los arquitectos que tomáramos en cuenta lo siguiente, qué es lo que nos pasa a todos los hinchas de Boca y a todos los socios de Boca, tenemos un enorme afecto e historia sobre la Bombonera de nuestra vida. Es parte de nuestra vida y de lo que estamos hablando, de lo que suele pasar en la evolución de la vida de las personas, que es la dinámica y que uno no puede quedarse aferrado a todo aquello que en algún momento cumplió un rol, cumplir una función y fue nuestra querida Bombonera, pero hoy si pensamos en un club siglo 21, para ponerlo de nuevo entre los primeros cinco grandes del mundo Real Madrid, el Manchester City, Manchester United y Boca, volver ahí que lo fuimos, recordemos, fuimos uno, uno del ranking FIFA en el Mundo. Bueno, vamos a apuntar hacia eso nuevamente como parte de ese proyecto. Ese modelo está tener un estadio acorde a eso y ahora siempre dijimos el valor de la Bombonera en la Bombonera, además de darle el lugar donde jueguen las gladiadoras (fútbol femenino), el fútbol juvenil y demás torneos que vayamos a generar la reserva. Queremos preservarla en términos de que forme parte de todo ese sistema y entonces creamos este diseño de un puente que va a conectar a la Bombonera, a nuestra querida Bombonera, con la del siglo 21, que son 220 metros. Y ahí va haber una experiencia para el socio y para, por supuesto, los turistas. La gente que quiera venir del mundo será algo extraordinario, porque va a recorrer un estadio histórico al nuevo, conecta historia con futuro, va a reflejar nuestra historia, también va a ser parte de que le mostremos al mundo lo que es Boca. Familia. El proyecto incluye la vuelta de la familia a la cancha.

- El otro día comía con Dante Liporace, quien fuera el jefe de chefs de la Rosada y me hablaba del sueño de hacer un restorán en la Bombonera, con el nivel de Dante y su impronta internacional que es una marca registrada de éxito, que no es menor. ¿Se puede soñar?

-Por supuesto, hay distintas ideas en ese sentido, es parte de los proyectos en los que estamos pensando. Y como pasa hoy en el mundo, que va a haber restaurantes de distintos negocios que la gente puede disfrutar, inclusive lo veíamos porque en la experiencia que el que vos ves en el mundo también es una manera de retener, llegar a la salida a la gente, la gente que come algo se toma algo, nunca después de partido. Y todo eso es parte del equipo, experiencia que le queremos dar al socio de Boca que se lo merece, que también tiene que ver con profesionalizar el folclore y el chori de la cancha. Entonces la mayor demanda tiene que verse reflejada en una mejor oferta, en una calidad, y lo que nos ofrece es intensidad de Boca. Merece tener lo mejor, el incentivo.

- ¿Qué es para Ibarra el eje principal de su gestión?

- El otro eje en paralelo importantísimo del fútbol profesional es el manejo de fútbol profesional con una impronta totalmente diferente, sin un Consejo del Fútbol que no voy a dejar regular. En gran medida vamos a manejarnos con un director deportivo que integre el fútbol juvenil con el fútbol profesional. Por supuesto, el fútbol profesional va a tener que ser técnico, obvio, pero es muy importante esta integración para la planificación de los recursos que tiene Boca, o sea, de los juveniles, y darle a los juveniles también una trazabilidad, una hoja de ruta, un norte donde laburar. A todo o nada. Macri, tras derrotar a Sergio Massa, va por Riquelme.

- Román Riquelme dice que la derrota última en Rio de Janeiro se le dio más identidad en medios, ¿es así?

- A ver, el primero que le dio una entidad de esa importancia a la Libertadores con comparándolo con los campeonatos locales. Fue Riquelme cuando dijo diez campeonatos locales equivalen a una Copa Libertadores, lo que pasa que él va cambiando su discurso según las necesidades y legislación, pero yo en eso quieren ser muy claro. Ante esto se evocan la vara que nos proponemos nosotros en la vara que vivimos durante la presidencia de Mauricio Macri, presidente de Boca, que nos llevó allá arriba, como te decía antes en el ranking FIFA, eso es lo que queremos lograr nosotros. Pero para eso el club tiene que trabajar. Así es el objetivo.

- Antes de las elecciones se le pedía a los candidatos para definir su voto, quién iba a ser su jefe de Gabinete, o su ministro de Economía, ¿quién va a ser el técnico?

- Quédense tranquilos los socios que vamos a tener un gran técnico, bostero, bostero, representante de la garra bostera. En los próximos días se develará el misterio.

-¿Hace cuánto que laburás con Mauricio?

- Hace casi cuarenta años.

- ¿Qué pasó de ese Mauricio de bigote y más atolondrado a este Mauricio que vemos hoy, que parece una mezcla del Dalai Lama con una especie de mentor?

- Cambió muchísimo. Yo te diría, para simplificarlo, el paso del presidente, del ejecutivo o profesional al líder. Para mí hoy es un líder y ese y ese trayecto es el que se ha ido viendo y se va construyendo. Y las personas, obviamente, vamos evolucionando.

- Qué tiempo tenés de laburo ahí, de construcción.

- Tres años de construcción.

- ¿Riquelme es el candidato de algún político?

- Es el candidato de Sergio Massa, además parece que es obvio eso que se habla por todos lados. Ha habido declaraciones mutuas y me consta que son amigos. Ahora es el candidato de Sergio Massa, estoy seguro.

- Por otro lado, yo con mi viejo me acuerdo, me tomaba el 29, creo y yo quiero volver ahora con Isidro, con mi hijo a la Bombonera. ¿Se puede hacer para que podamos volver a la cancha sin miedo? ¿Cómo se hace para recuperar esa confianza en el socio?

- Mira, hay varias cosas, pero la primera es la que hoy no vemos en la dirigencia de Boca, en una vivencia directa, que es lo que tuvimos los hinchas de Boca, en Boca no se puede desentender de esa protección y que esa protección significa protagonismo en los organismos internacionales. AFA, también Conmebol, que es protagonismo a la hora de exigirle a las autoridades que cumplan con su deber por ejemplo, que asumamos Ciudad de Buenos Aires los temas de seguridad. Pero también desde el club tenemos esa responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de dar mejores instalaciones modernas con funcionalidades adecuadas, sumado a una organización adecuada, todo eso también contribuye o que vos puedas llegar con estacionamiento, con mecanismos para facilitar eso. Todo eso contribuye, todo ese combo, digamos, contribuye a que la gente y la familia pueda volver a la cancha de Boca con felicidad, con tranquilidad. Lo que sí está claro que todo empieza por no desentenderse de los problemas y por abordarlos. Así que ese es un compromiso que nosotros asumimos, por supuesto.

- Los últimos segundos te los regalo para que le expliques a la gente por qué te tiene que votar a vos y no a Riquelme.

- Yo le digo a los socios que tenemos un proyecto realmente espectacular, de cara al socio. Venimos trabajando en esto, no improvisamos, Boca va a dejar de ser pura improvisación en todo lo que vemos de la gestión, queremos a Boca y por eso es que todo lo que estamos preparando y que haremos a partir del 3 de diciembre si Dios quiere, si nuestros socios nos votan. Y de cara al socio, el estadio de la Bombonera, siglo 21, un equipo competitivo a nivel internacional, con refuerzos adecuados, con una técnica de juego hoy en día futbolística que es la que queremos, todo con garra, con contundencia, con eficiencia. Es lo que estamos extrañando hace bastantes años, desgraciadamente. Y por supuesto, sin tener el orgullo de pertenecer a ese club que lo vamos a levantar en todo sentido, con los juveniles, con la cantera, con el club para la familia, también vamos a aprovechar el seis en ese sentido. Así que bueno, este gran proyecto, que ojalá empecemos el 4 de diciembre de siempre de cara al socio y de nuevo para poner a Boca entre los cinco clubes más importantes del mundo.

