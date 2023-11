Luego de un cruce picante con Javier Milei, Daniel Scioli será el embajador en Brasil

Fuentes cercanas a La Libertad Avanza le confirmaron a MDZ que el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli será parte del equipo de gobierno de Javier Milei y continuará en el cargo que ocupa hoy dentro de la administración peronista de Alberto Fernández.

Durante la última jornada, el nombre del exgobernador de la provincia de Buenos Aires y excandidato a presidente, fue puesto sobre la mesa en dos posibles cargos: el que tiene como embajador en Brasilia y el de secretario de Turismo, aunque finalmente Javier Milei se definió por el primero de ellos.

Lo llamativo del caso es que no hace muchos días, Daniel Scioli se mostró en la vereda opuesta al flamante presidente electo cuando este, en la previa del balotaje, declaró con munición gruesa contra el presidente brasileño Lula da Silva.

Javier Milei, trató de "comunista" y "corrupto" a Lula, lo que le valió una fuerte réplica del embajador argentino en Brasilia, quien salió al cruce para remarcar que el mandatario brasileño "no es comunista ni corrupto" y exigir, en ese momento, que los candidatos tengan "responsabilidad en la defensa de los intereses del país".

Milei atacó al jefe de Estado de Brasil en una entrevista concedida al escritor y periodista peruano Jaime Bayly, donde tras una pregunta direccionada por el entrevistador, que había definido a Lula como "un gran corrupto", el presidente electo dijo estar de acuerdo ("obvio", coincidió) y además llamó "comunista" al dirigente metalúrgico y fundador del PT.

"Nuevamente nos encontramos con una definición que es absolutamente errada, porque Lula no es ni comunista ni corrupto", salió al cruce Daniel Scioli, y amplió: "Lo de que no es corrupto lo dijo nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que dijo que hubo utilización de la justicia con fines políticos y (Lula) quedó absolutamente absuelto".



Daniel Scioli, en ese momento, consideró lamentable que Javier Milei insistiera con no mantener relaciones con el Gobierno de Brasil, y aseguró que para sostener el nivel de exportaciones argentinas al mercado brasileño no alcanza con la negociación directa entre privados, como argumentaban desde La Libertad Avanza.



En esa línea, Daniel Scioli remarcó que "los acuerdos país-país son necesarios", al referirse a los convenios entre Estados, y ejemplificó con el reciente acuerdo "sin precedentes" que celebraron los dos Gobiernos durante la última visita de Lula a la Argentina, del 23 de enero pasado, con la firma del propio Lula y del presidente Alberto Fernández.