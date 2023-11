Javier Milei sufre otra baja en el medio de un frenesí de cambios en La Libertad Avanza

Tras la jornada frenética y ardua de ayer, en donde Javier Milei tuvo cambios y nuevos nombres en su Gabinete, Carlos Rodríguez - uno de los asesores del libertario - informó a través de sus redes sociales que decidió cortar "toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza". Esto significa una nueva baja, tras la huida de Emilio Ocampo del Banco Central y del cambio de rumbo que tuvo el destino de Carolina Píparo, que ya no estará al frente del ANSES.

"Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona", escribió el fundador de UCEMA. Desde hace un tiempo, venía posteando en su cuenta de X opiniones que discrepaban con lo que de manera oficial pensaba La Libertad Avanza.

Siempre fue muy activo en la red social X (antes Twitter) y fue uno de los que destapó la olla avisando por ese medio que ni él ni ningún integrante del equipo técnico tenía permitido hablarle a medios públicos. "Solo redes", explicaban desde su entorno. Eso cambio hace unos días, cuando dio una entrevista a La Nación+ y habló de diferentes aspectos del Gobierno de Milei.

Es así como hoy, y tras varios comentarios que criticaban algunas medidas de La Libertad Avanza, Rodríguez decidió no formar más parte de LLA. "Tenía la decisión tomada hace tiempo", escribió el economista tras el anuncio. Y agregó: "No he sido consultado en meses".

Para finalizar, Rodríguez dijo que hoy era el "momento optimo ya que Javier designó el ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA, ya está la casa en orden".

El "equipo técnico" de Milei en materia económica estaba formado por Rodríguez, Roque Fernández y por Darío Epstein, personas que, a pesar de que se encontraban tras el economista como fuentes de asesoramiento, no iban a estar a cargo de ningún cargo público.

Carlos Rodríguez definió su salida de LLA.

Cuáles fueron los últimos comentarios de Rodríguez antes de su salida de LLA

En la entrevista antes mencionada, que Rodríguez le dio a La Nación+, el economista había declarado que Luis "Toto" Caputo, quien será hasta ahora el ministro de Economía de Milei, "era un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro". "No sirve", aclaró.

También había anticipado lo que luego escribió en sus redes sociales: "Milei no me da pelota básicamente, no se qué rol estoy cumpliendo", expresó. "Me he reunido hace tiempo, no últimamente. Se sabe que Milei está recluido con un grupito muy chiquito en el Hotel Libertador. Yo no participo de ese grupo y lo he dejado bine claro", aseguró.

Es así como, antes del anuncio oficial, el exviceministro de Economía de Carlos Menem ya venía dando pistas sobre su situación actual con La Libertad Avanza.

Esta "baja" se le suma a las pérdidas de Emilio Ocampo en el BCRA y a Carolina Píparo en ANSES. Ambos ya tienen su reemplazo definido: en BCRA estará Demian Reidel y en el organismo de Seguridad Social Osvaldo Giordano, un alfil de Juan Schiaretti.