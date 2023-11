Qué hay detrás de la convocatoria de Javier Milei a Patricia Bullrich para Seguridad

La decisión se venía barajando desde el lunes. Patricia Bullrich había anticipado que no quería volver a ser ministra de Seguridad, que consideraba que debía ir a ese puesto alguien nuevo, que pueda aportar nuevas improntas. Sin embargo, los que la conocen percibieron que había dejado una puerta abierta para que Javier Milei la convenciera. Y la convenció.

Desde el entorno del presidente electo veían con preocupación el control de la cartera de Seguridad, que saben que tendrá mucho trabajo desde el principio. No solo por los problemas de la inseguridad y el narcotráfico que son una de las principales preocupaciones de la gente, sino por la conflictividad social que seguramente sobrevendrá con las políticas de ajuste que Milei considera inevitables para estabilizar la economía y empezar a crecer de manera sostenible.

El control de la calle será fundamental y para eso es clave que el ministerio tenga control político desde el día uno. "Bullrich les garantiza que en 5 minutos el ministerio está funcionando", resume una de las personas al tanto de las negociaciones. ¿No era lo mismo alguien de su equipo, como se barajaba en las últimas jornadas? "Sí, pero con otros tiempos. Ella ya sabe cómo funciona todo", explican.

Y suman un capítulo más: la relación con las fuerzas de seguridad. A Bullrich la conocen todos en cada una de las cuatro fuerzas (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y no necesitan de ninguna transición para empezar a trabajar de manera coordinada. "La respetan y la quieren", dicen en el bullrichismo. Y agregan: "Y las fuerzas se le encuadran sin dudarlo".

Ahora, será tarea de Patricia Bullrich explicar como fueron los pasos para finalmente aceptar. A principios de la semana había dicho sobre ir de nuevo a Seguridad: "No es lo que más me gusta". "Cuando uno ya estuvo en un lugar no sé si es lo mejor volver. Me parece importante lograr que los cambios se pueden realizar”, añadió.

Trascartón, no obstante, dejó abierta la posibilidad. "Si viene alguien y me dice que quiere que esté ahí, le respondo que no quiero estar donde ya estuve, pero si me dicen que no tienen otra alternativa y que la única persona que puede solucionar el problema soy yo, es difícil. Te pone en una situación compleja. Tampoco soy una persona obtusa”, resaltó.

Desde su entorno, aclaran que acepta "por la patria". Misma respuesta que ella venía dando para explicar su apoyo "sin condicionamientos" a Javier Milei en el balotaje. El apoyo finalmente tuvo su premio y volverá a estar en un gabinete por tercera vez en su carrera política, una como ministra de Trabajo, con Fernando de la Rúa, y dos en Seguridad.