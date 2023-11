Nueva polémica con el cura que le negó alimentos a votantes de Milei

Luego de los fuertes dichos del Padre Francisco 'Paco' Olveira donde pidió que ningún votante de Javier Milei se acerque a su fundación en Merlo y les negó cualquier tipo de ayuda social, el cura redobló la apuesta este jueves y dejó una polémica afirmación sobre la gobernabilidad del presidente electo.

"No creo que el Gobierno de Milei dure cuatro años", señaló en Radio con Vos al compartir sus dudas respecto a que el líder de La Libertad Avanza concluya su mandato.

Preocupado tras el triunfo del libertario en el balotaje, Olveira alertó que "si ya estábamos mal, vamos a estar muchísimo peor" con la gestión del libertario.

"Ganó una opción que dice que la justicia social es una mierda, que dice que donde hay una necesidad no hay un derecho. No quiero vivir en una sociedad así", recalcó.

Asimismo, apuntó otra vez contra los electores de la fuerza política que se impuso el último domingo y señaló que "se comieron el discurso de odio" impulsado por el nuevo mandatario. "Está muy claro que la salida no va a ser por el camino que marca Milei", ratificó.

De todas formas, el titular de la Fundación Isla Maciel aclaró sus polémicas declaraciones del miércoles contra los votantes de Milei y desestimó la idea de que no recibirán ayuda desde su comedor.

"¿Vos leíste que no les vamos a dar comida? (...) La frase es muy clara: tengan coherencia. Yo no les digo que no los voy a recibir, sino que ustedes tengan coherencia con el voto que dieron. Eso no significa que no los vamos a recibir, de hecho lo hacemos", cerró el tema.