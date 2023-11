La dura advertencia y el pedido de Luis Barrionuevo a Javier Milei

“Milei tiene que hablar primero con los gobernadores, que a su vez le ordenan a los legisladores. Luego con los dirigentes sindicales porque son el poder existente. Javier llega con la gente, sin que nadie le pueda exigir nada y debe entender que tiene que hablar con todos”, afirmó Luis Barrionuevo, quien dijo que dejó de apoyar en la campaña al libertario porque “Macri se pasó de vivo y se montó sobre un triunfo que era seguro”.

En diálogo con el programa El Talión, Barrionuevo quiso bajarle la tensión a la situación institucional del próximo gobierno de Javier Milei y el peligro de no llegar a finalizar el mandato porque no es un Gobierno peronista. “Macri lo terminó y luego, como creyó que hizo las cosas bien, fue por la reelección, y perdió con Alberto Fernández, con Alberto Fernández, mirá, eso ya es muchísimo”.

“Macri fue el primero que se bajó de la campaña a la presidencia en 2023. La otra fue Cristina Fernández de Kirchner. El otro era Alberto y quien sí se presentó porque es un audaz y caradura fue Sergio Massa, que se gastó una fortuna y perdió. La imagen negativa del 70% empapeló el país, la AFA, la CGT. Todo el gobierno lo apoyó, los gobernadores, y así y todo no pudo”, comentó con su agudísima y filosa prosapia.

El dirigente gastronómico que mantuvo un incipiente acuerdo con el libertario luego que se obturara la candidatura presidencial de su preferido, Wado De Pedro, la noche misma del cierre de lista, fue uno de los más entusiastas promotores de la candidatura presidencial de Javier Milei y hasta había acordado un sistema de fiscalización que luego no tuvo la efectividad presumida. Tras la elección de octubre pasado, y luego de la ratificación del pacto con Mauricio Macri, el sindicalista dijo que no iba a trabajar para su victoria, pero nunca expresó que no la deseaba. Todo lo contrario. La tirria contra Massa pesaba siempre en su íntimo deseo para verlo derrotado.

“Yo le retiré el apoyo porque no soy ni Macri ni Patricia Bullrich. Están detrás de Milei mendigando un cargo y fue un vivo bárbaro montándose encima del éxito de Milei. La gente votó por la persona que prometía acabar con la casta de la política”, explicó y aseguró que la victoria del anarco libertario, una persona que no tenía a nadie alrededor ni ningún partido político que apoyara, se produjo porque “la gente se hartó”.

“La gente se pudrió. Se hartó de la política y de los piqueteros, que son todos millonarios que vivieron de los pobres. Hay que generar trabajo. Eso lo pudo hacer Eduardo Duhalde, cuando Graciela Camaño fue ministra de Trabajo y Lavagna estuvo en Economía”, recordó y afirmó que “Milei llega con la gente, sin que nadie le pueda pedir ni exigir nada”.

Barrionuevo y Chiqui Tapia, una sociedad que se dividió en octubre y noviembre.

No obstante, el experimentado sindicalista, que le reclamó al propio Carlos Menem que para el bien del país “todos debemos dejar de robar dos años”, puso en duda los primeros pasos del presidente electo, que y le pidió “entender que tiene que hablar con todos, con los gobernadores, con los legisladores, con los gremios…“.

"Milei es inteligente, es fanático de la política menemista, frecuenta con muchos de los que estuvieron en el gobierno menemista. Estoy de acuerdo en achicar el Estado y la cantidad de ministerios. La gente se hartó, se pudrió de que todos se peleen como hicieron Alberto y Cristina. Pero debe hablar con todos porque hay muchos peronistas, radicales, gobernadores, que quedaron fuera de todo y están esperándolo para ver qué hace”.

“Como decía el General Perón, al rengo hay que verlo caminar para ver de qué pierna cojea”, sentenció.

El sindicalista gastronómico realizó estas declaraciones luego de protagonizar una “Marcha de las Luces” en reclamo del esclarecimiento del asesinato de su amigo y dirigente catamarqueño Juan Carlos Rojas, “Rojitas”, encontrado muerto por su hijo hace casi un año sin que hasta el momento se haya sabido qué pasó exactamente sin ningún avance judicial que ayude a saber por qué había un charco de sangre y el sonido de su celular cuando finalizó la charla fue de un típico golpe y caída.