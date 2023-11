Janina Ortiz pudo jurar como diputada, pero sus fueros están en riesgo

Finalmente la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, pudo jurar como diputada provincial y ocupará una banca en la Cámara Baja. Su situación particular estaba en dudas porque es investigada por la comisión de distintos delitos y se barajaba la posibilidad de que le impidan asumir aduciendo la existencia de "inhabilidad moral". Para poder imputarla, el Ministerio Público pidió que se le quiten los fueros y eso podría concretarse en las próximas semanas.

"No observamos un impedimento formal para que Janina Ortiz jure en esta honorable cámara", afirmó durante la sesión preparatoria el presidente del bloque de la UCR e intendente electo de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

"La verdad es que ha sido lamentable y muy raro todas las instancias que han pasado. Yo dije muy bien que debe primar el principio de inocencia", manifestó Ortiz durante la sesión preparatoria en la que juran los diputados electos. Además, cargó contra legisladoras que se expresaron en contra de su asunción y sostuvo que no existe la "sororidad" que luego pregonan.

"Es por ser mujer. Está claro que no tienen ningún tipo de sororidad. Reciben órdenes de varones para salir a atacar a una mujer", manifestó a MDZ Janina Ortiz.

Janina Ortiz llegó acompañada por aplaudidores.

Tanto ella como su marido, el intendente Daniel Orozco, están acusados de participar en el direccionamiento de fondos públicos hacia una cooperativa de trabajo que no cumplía las tareas asignadas. A Orozco y a otros funcionarios los imputaron por fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel.

En el caso de Ortiz, es la única sospechosa que no fue formalmente imputada y se debe a que cuenta con fueros como legisladora. Ante esa situación, el fiscal Flavio D'Amore pidió que la Cámara de Diputados trate su desafuero para poder avanzar con la imputación.

Janina Ortiz, la nueva diputada de Unión por Mendoza.

El mismo pedido también lo presentó la fiscal de Delitos no Especializados, Patricia Atur la investiga el delito de “coacciones". Se estima que el proceso de desafuero puede extenderse aproximadamente un mes, pero estarían los votos para que eso se concrete.

En la causa de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra el fiscal D'Amore investiga irregularidades en procesos licitatorios y contrataciones en beneficio de esa cooperativa. A la misma, se giraron 35 millones de pesos sin que cumpliera servicios a cambio.

“A partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de defraudar al Municipio de Las Heras, un grupo de funcionarios públicos integrado por el Intendente -Mario Daniel Orozco-, la Secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero- el Jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el Director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el Sub Secretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el Secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el Director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) “Moco” ; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas", remarca la acusación.