El futuro adverso que le espera a Janina Ortiz tras jurar como diputada

Finalmente este jueves juró como diputada provincial Janina Ortiz, la exfuncionaria de Las Heras y esposa del intendente Daniel Orozco, cuya incorporación a la Cámara de Diputados era cuestionada por algunos legisladores, a raíz de las causas judiciales que pesan en su contra. Pese a que obtuvo el aval para ocupar la banca, en las próximas semanas se avanzará con la quita de sus fueros y sería suspendida en el cargo.

Ortiz se encuentra siendo investigada judicialmente por los delitos de fraude a la administración pública, en el marco de la causa de cooperativas, y por coacciones, luego de que una empleada municipal la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.

En ambas causas los fiscales tienen decidido avanzar con su imputación y teniendo en cuenta que se trataba de una legisladora pronta a asumir, ingresaron un pedido de desafuero a la Cámara de Diputados para concretar la notificación.

En el último tiempo existían dudas acerca de si el cuerpo iba a permitir o no asumir a Ortiz, ya que la Comisión Especial de Poderes tenía una opinión dividida respecto a su habilidad moral o no. Finalmente, con el aval del peronismo, La Unión Mendocina y Cambia Mendoza se avaló su incorporación.

No obstante, desde el oficialismo advirtieron que en las próximas semanas se avanzará con el tratamiento del pedido de desafuero y eventual suspensión en el cargo. "No observamos un impedimento formal para que Janina Ortiz jure en esta honorable cámara", expresó el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Diego Costarelli. Asimismo adelantó que “vamos a votar el pedido de desafuero seguido de suspensión de Janina Ortiz".

Luego de la tensa sesión y posterior jura, la flamante diputada afirmó que se encontraba “muy contenta” y dijo que “se ha hecho justicia divina, yo sé que pese a la persecución política, voy a poder presentar más pruebas ante la justicia”.

A su vez, Ortiz cuestionó a los fiscales que pidieron su desafuero y al oficialismo por darle curso a este pedido. “No se puede pedir un desafuero de alguien que todavía no tenía fueros. Yo lo que tenía era inmunidad parlamentaria, yo puedo tener fueros y estar imputada. No se prohíbe en nada el camino de la justicia. Para pedir un desafuero se debe primero encontrar a la persona in fraganti o que la causa sea elevada a juicio. Yo no estoy en ninguna de esas etapas. Ellos son los que se han pasado la justicia, discúlpenme la expresión, por donde quieren. Usan al Ministerio Público Fiscal para perseguir adversarios políticos, porque qué justo que lo hacen con una mujer y una mujer que es de la oposición. A mí no me prima el derecho a la inocencia. Yo tengo que demostrar que soy inocente primero, para la justicia”, manifestó.

La semana pasada ingresaron a la Cámara de Diputados dos pedidos de desafuero contra Ortiz solicitados por el fiscal Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 7, y la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nro 32.

Esos expedientes tomaron estado parlamentario este miércoles y comenzarán a ser analizados por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) integrada por representantes de la nueva conformación de la Cámara de Diputados.

En esa instancia la diputada tendrá derecho a plantear su defensa y luego sacará un despacho para que el cuerpo en su conjunto defina si avala o rechaza los pedidos de desafuero. Para que sean aprobados se necesita la votación de la mayoría simple del cuerpo.

Asimismo, la intención del oficialismo es avanzar también con la suspensión de Ortiz, por lo que no podría ejercer su cargo de diputada hasta se resuelva su destino judicial.