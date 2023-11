Papelón: un legislador tucumano culpó de la falta de agua a los vecinos de Tafí Viejo por votar Javier Milei

Los vecinos de Tafí Viejo, en Tucumán, están hartos. Hace un par de días que están sin agua y elevaron todo tipo de reclamos. La paradoja del caso es que al exponerlo en un grupo de WhatsApp, apareció el legislador provincial Javier Noguera, quien declaró que la situación se da producto de la victoria de Javier Milei en esa ciudad.

"Se hizo el reclamo, solo pongo en conocimiento a los vecinos que aún no vieron las noticias que hay un severo ajuste en el Estado nacional y provincial luego de las elecciones del domingo", puede verse en una de las capturas que le hicieron al chat, donde Noguera además agregó que "eso afectará sensiblemente todos los servicios que presta el municipio. De hecho ya está suspendido el pacto fiscal con los municipios. La falta de recursos a los municipios y provincias repercute directamente en estas cosas concretas. Estos problemas pueden agravarse".

Y cerró: "Aquí en Tafí Viejo se impuso ampliamente Milei, toda decisión tiene consecuencias".

Ante el revuelo y la viralización de las capturas de pantalla, este miércoles el kirchnerista se volcó a su cuenta de X (antes Twitter) para dejar otro mensaje.

A raíz de un comentario en un grupo de wasap (que comparto con vecinos de mi ciudad donde exponemos los problemas y buscamos soluciones) se me acusa ahora de no querer dar soluciones a mis vecinos y hasta de haber cortado el agua en Tafí Viejo.



Aclaro al respecto



No dije eso.… — Javier Noguera (@javier_noguera) November 22, 2023

"A raíz de un comentario en un grupo de wasap (que comparto con vecinos de mi ciudad donde exponemos los problemas y buscamos soluciones) se me acusa ahora de no querer dar soluciones a mis vecinos y hasta de haber cortado el agua en Tafí Viejo. Aclaro al respecto: No dije eso. No soy intendente. Jamás voy a dejar de dar respuesta a los problemas de mis vecinos desde el lugar en que me toque servir, como lo hice siempre".

Y siguió: "Durante mi gestión como intendente ejecuté 9 pozos nuevos en distintos puntos de la ciudad, en la que hacía décadas no se invertía en el servicio. Pero como sabemos que los pozos son una solución a mediano plazo, y la prueba son los problemas que sufrimos en tiempos estivales, gestioné durante años la obra del viaducto de Vipos, que logró financiamiento de BID y ojalá podamos ejecutarlo con el nuevo gobierno. Llevamos años también gestionando ante el Enhosa el recambio de toda la cañería antigua de la ciudad".