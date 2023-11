Malvinas y una perla con los Rolling Stones: la conversación entre Javier Milei y el canciller inglés

Javier Milei se comunicó durante la mañana del miércoles con el Canciller del Reino Unido, David Cameron. Así lo confirmó a través de su cuenta de X. "Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina", escribió el presidente electo.

Si bien no se conocen los detalles de la conversación, fuentes cercanas al libertario aseguraron a MDZ que Milei le confesó al Ministro de Asuntos Exteriores que era fanático de la banda inglesa The Rolling Stones, a lo que Cameron le respondió que conoció personalmente al cantante y líder de la banda, Mick Jagger.

La comunicación con el responsable de asuntos exteriores del Reino Unido resulta clave para comenzar a solucionar y llevar adelante el tema Malvinas, cuestión que llegó a ser un eje de conversación en la campaña de ambos excandidatos presidenciales tras los dichos de distintos referentes de La Libertad Avanza.

David Cameron, el ministro de Asuntos Exteriores que se comunicó con Javier Milei

"Para que las Islas Malvinas puedan volver a ser argentinas tiene que haber un acuerdo con Inglaterra, pero no se puede desconocer la posición de las personas que viven en las islas", había señalado el propio Javier Milei en otra oportunidad. En esta línea, Diana Mondino, la futura Canciller, expresó: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".

Aún así, el portavoz del Primer Ministro inglés expresó: "Por nuestra parte, obviamente (Malvinas) es una cuestión terminada desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso. La posición de las Islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará".

En este contexto, Margaret Thatcher, la primer ministro del Reino Unido durante la guerra de Malvinas, fue elogiada por Javier Milei. Durante el tercer debate presidencial, el libertario expresó que “en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes". "La señora Thatcher lo fue, así como lo fue (Ronald) Reagan, o lo fue (Winston) Churchill, como (Charles) De Gaulle.

Diana Mondino, polémica por sus dichos sobre Malvinas

El Presidente electo no solamente se comunicó con David Cameron, sino que también mantuvo contacto con distintos líderes del mundo. Entre los más resonantes, el Papa Francisco, quién este lo felicitó por el triunfo, y Milei lo invitó oficialmente al país. También, habló con el mandatario Francés Emmanuel Macron, la italiania Giorgia Meloni, Narendra Modi, el Primer Ministro de la India, entre otros.

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, subió a sus redes sociales un video en donde también lo saludaba y felicitaba por el triunfo. "Felicitaciones muy especiales a Javier Milei por una gran carrera para la presidencia de Argentina, todo el mundo estaba observando y estoy muy orgulloso de ti", comenzó el mensaje de Donald Trump. "Realmente harás que Argentina sea grande de nuevo", señaló.

No es la primera vez que Javier Milei habla sobre los Rolling Stones. Luego de los resultados de las elecciones PASO en donde Milei salió victorioso, la cantante pop Lali Esposito tuiteó su disconformidad con el resultado. A raíz de esto, el libertario admitió: "Perdón, no sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones".