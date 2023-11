La maniobra de Cornejo para reagrupar Juntos por el Cambio y negociar con Milei

Juntos por el Cambio aún no termina su derrumbe. Y en medio de las ruinas políticas, los gobernadores que surgieron desde ese espacio buscan pararse para un delicado doble rol: mostrarse con algo de solidez frente al presidente Javier Milei y comenzar a planear una reconstrucción como sector opositor. El impacto de las elecciones fue tremendo, pues dejó a JXC sin identidad, con menos peso político y con ausencia de liderazgos.

En ese plano es que los gobernadores, 10 en total, intentan mostrarse como bloque. Su poder por ahora es "hiperlocal", pues les sirvió a ellos para validar o revalidar su territorialidad, pero no traccionaron ni trasladaron ese potencial a la Nación. El gobernador Alfredo Cornejo es uno de los que busca liderar ese bloque, aunque antes deberían formarse como tal. Hoy, luego del mediodía, se reunirán todos en la Casa de Mendoza. De allí saldrá un comunicado y al menos un inicio de estrategia. El problema para los mandatarios es que en el nuevo tablero político hay muchos espacios vacíos y fichas sin jugar.

El sector del Pro que responde a Patricia Bullrich y Mauricio Macri estará dentro del Gobierno. Para entender la magnitud de esa alianza, aseguran, habrá que esperar porque así como fue secreto e intempestivo el apoyo explícito que decidieron darle a Milei, la integración del gobierno sigue la misma línea.

Impermeabilidad

A pesar de la impermeabilidad de Milei y de la ausencia de temas federales en su plan "de primera mano", hay algunas señales que las leen como oportunidad en las provincias. Primero, que el presidente electo "delega" y confía sobre temas que no maneja. Uno es, justamente, la relación política con los estados provinciales. La aparición del menemista Guillermo Francos también es una señal "alentadora" para tener un vínculo político y no "anti casta".

En el horizonte cercano Milei podría necesitar renegociar con las provincias los pactos fiscales que se impulsaron con Macri y Alberto Fernández. El Presidente electo dijo que "el equilibrio fiscal no se negocia". El ajuste que busca es, quizá, la primera medida que tomará el 11 de diciembre, primer día hábil de su gestión. Los votos de los gobernadores en el Congreso tendrán una relativa importancia. Pero sí podría ser más importante algún apoyo por acción u omisión: no judicializar Decretos, "cuidar las calles" y acompañar. No será fácil. En el bloque de nuevos gobernadores está, por ejemplo, el mandatario de Neuquén Rolando Figueroa. La idea de que el Estado deje de ser el principal accionista de YPF inquieta en esa provincia y, de antemano, ya enciende la mecha piquetera nuevamente en la capital energética del país. Mendoza tampoco es ajena, pues esa petrolera es la empresa más importante, con un aporte al PBG gigantesco. La "privatización" de la petrolera no será inmediata, pero en las provincias puede generar un costo político por anticipado.

Milei dijo que no tocará la coparticipación, porque además no puede. La mayoría de los fondos están blindados por leyes, salvo los ATN y otros recursos discrecionales. Los gobernadores también apostarán a que el Estado nacional sostenga algunas obras estratégicas, muchas de ellas ya en marcha. Es que el Presidente electo tiene la motosierra preparada para recortar sin pudor las obras públicas

Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Tórrez (Chubut) Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) son los confirmados. A ellos se les sumaría dos que estarán más incómodos por su pertenencia al Pro: Rogelio Frigerio (gobernador electo de Entre Ríos) y Jorge Macri (Jefe de Gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires).

Ante la ausencia de estructura en el frente, los gobernadores "peronizan" su estrategia y quieren negociar como bloque federal, no como partido. Más allá de que son 10 distritos, no todos los legisladores podrían responder de manera automática. Pero en total dicen contar con casi 30 legisladores "propios". En le medio hay algunos mandatarios que perdieron fuerza en el Congreso, como Alfredo Cornejo (la UCR perdió en Mendoza 2 escaños). Y otros que tendrán como desafío principal el frente ultra local, como Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, quienes heredarán el gobierno de mandatarios de otro partido y con crisis complejas. Sin embargo la idea de actuar en bloque, al menos de manera testimonial, ya es un acuerdo.

No es una idea nueva, pues varios dirigentes ya miraban nuevamente hacia Buenos Aires para influir. Pero lo hacían con una idea distinta; con la ambición de proyectarse. Hoy, lo harán para sobrevivir.