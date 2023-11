La causa "Chocolate" salpica a los jefes y pone en jaque al peronismo bonaerense

Finalmente, Claudio y Facundo Albini, exdirector de la Cámara de Diputados y concejal reelecto de Unión por la Patria de La Plata, respectivamente, fueron detenidos hoy y puesto a disposición de la fiscal Betina Lacki, quien además ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los dos y otras pertenencias que puedan servir para corroborar su acusación por fraude y asociación ilícita.

No obstante el apuro que ha venido mostrando la fiscal sobre algunas medidas, es inconcebible que luego de más de dos meses de haber sido detenido Julio Chocolate Rigau, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires no haya sido allanada. También dilató la declaración de un testigo espontáneo entrevistado por TN hace más de un mes, Emiliano Ayerdi Funes, a quien citó recién para el próximo 10 de diciembre.

Ayerdi Funes había puntualizado cómo era la relación de los Albini con Chocolate y con otros dirigentes del peronismo platense y con dos legisladores puntualmente, el presidente del bloque del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, y Juan Malpelmi, este último del Frente Renovador platense y de estrecha relación con Raúl “El Cabezón” Pérez, operador todoterreno de Sergio Massa.

Todos se juntaban en la unidad básica de las calles 51 y 9, a pocas cuadras de la legislatura, según relató el testigo, a quien su tía Rosario Ayerdi intentó convencer de que no apareciera en la opinión pública y luego activó algunos mecanismos para el joven recapacitara con lo que declaró.

Los Albini se presentaron en la Comisaría primera de La Plata en la jornada de hoy, y aún resta saber qué actitud se adoptará contra los otros quince acusados por la misma causa, pero que, a priori, parecería que no serían parte de la asociación ilícita de los que sí quedaron imputados, además del fraude, Rigau, Claudio y Facundo Albini, quien además ejercía el rol de apoderado del partido creado por Massa en la Provincia de Buenos Aires.

Según la deducción previa de la fiscal, avalada por el juez Guillermo Atencio, estas operaciones delictivas, por las cuales se utilizaban 48 tarjetas de débito para realizar extracciones en sueldos que rondaban los $580.000 pesos, venía realizándose desde hace dos años al menos. Algunos conocedores de estas operatorias perciben que sigue desde hace mucho tiempo atrás.

Los camaristas que aún mantienen en estudio su poder están autorizando todas las determinaciones del juez Atencio, y también dejaron trascender que están más que satisfechos por los tiempos adoptados y la diferenciación que realizó en su pedido de detención de ayer sobre la responsabilidad de Chocolate, los Albini, y el resto de los imputados que solo fueron prestadores de apellidos sin más información y compromiso de recibir un diez por ciento de la recaudación de su tarjeta, los aportes jubilatorios y la obra social correspondiente a cualquier contratado legislativo.

Eslaiman, detrás de Moreau, el domingo de la derrota

“Nadie en su sano juicio permitirá ser utilizado para cobrar más de medio millón de pesos y como recompensa le giren $50.000 pesos mensuales. Encima le reclamaban cuando por cuestiones impositivas no podían retirar todo lo que le quedaba en la cuenta”, se animó a confesar un funcionario judicial que vio detenidamente toda la instrucción de la causa.

Para el juez Atencio, no solo hay que investigar a los detenidos, sino que estos no podrían operar sin el visto bueno de otras autoridades legislativas, que considera que son los "consumidores finales" de toda la recaudación clandestina. Hasta el momento, no se sabe si Claudio Albini o su hijo Facundo, que hasta el día de hoy sigue siendo concejal, se quedarán callados, asumiendo toda la responsabilidad por los hechos, o querrán beneficiarse con una disminución sustancial de la pena de ocho años de prisión si se manifiestan como arrepentidos.

Hasta el momento, Chocolate Rigau también se negó a declarar. Si alguno de los apresados cambia de posición, la línea de distribución, en la que habrían participado, por lo menos, cuatro legisladores, quedarían más que comprometidos con la causa, que hasta hora los roza solamente desde lo mediático o las versiones que circulan en la política bonaerense.

Claudio Albini, a quien por ahora se lo considera el autor intelectual del fraude, cuya recaudación, a través de Rigau, repartía su hijo Facundo, era director de personal de la Cámara Baja, lugar en el que ingresó den 1999 por pedido expreso del massimo orteguista de aquel entonces al jefe de toda la bancada peronista de entonces, Osvaldo Mércuri. .