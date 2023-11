Chocolate no estará solo en la prisión y las manos ejecutoras del fraude suben en la escala del poder

El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, dispuso hace instantes la detención de Claudio y Facundo Albini como autores de un fraude a través de una asociación ilícita de la que también participó Julio “Chocolate” Rigau que ya está preso por la primera acusación que le formulara la fiscal Betina Lacki.

“El hecho que doy por acreditado en el considerando anterior, constituye 'prima facie' los delitos de Asociación Ilícita y Fraude en perjuicio de la administración pública reiterados -al menos 136 hechos- con arreglo a lo normado por los arts.55, 210 y 174 inc. 5° del Código Penal (art. 151 del C.P.P.).- En lo que a la cantidad de hechos de fraude”, argumentó Atencio, quien formalizó el pedido realizado hace una semana por la fiscal de la causa, quien por ahora se quedó a mitad de camino con respecto de los verdaderos beneficiarios de toda esta maniobra en la que se deja al descubierto la recaudación clandestina del dinero para la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

“La prueba producida permite al propio tiempo concluir, en que existen motivos bastantes para sospechar que Julio Segundo Rigau, Facundo Albini y Claudio Gustavo Albini resultan ser autores penalmente responsables de los delitos de Asociación Ilícita y Fraude en perjuicio de la administración pública - reiterados - al menos 136 hechos- con arreglo a lo normado por los arts.55, 210 y 174 inc. 5° del Código Penal; en tanto que Graciela del Carmen Anivarro, Raul Boragina, Marisol Correa, Maria Cecilia D' Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado Teodomiro Falcon Ramirez, Raul Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belen Maroni, Sanchez Ricardo Mario, Sosa Ramon Alberto y Valdata Paula Alejandra resultan ser partícipes necesarios del delito de Fraude en perjuicio de la administración pública -tres hechos cada uno de ellos, comprensivos de las contrataciones suscriptas a su nombre - con arreglo a lo normado por los arts.55 y 174 inc. 5° del Código Penal”, detalló el magistrado.

No obstante, para Atencio la responsabilidad de los Albini y Rigau es crucial, mientras que entiende que los dueños de las tarjetas de débito utilizadas para cometer el fraude y la recaudación clandestina no sabían ni cuánto ganaban ni con qué porcentaje de su supuesta remuneración se quedaban los integrantes de esta asociación ilícita original.

Foto publicada por Clarín. Albini, "Chocolate" y otros militantes

“Como lo dejase adelantado en los considerandos, discrepo parcialmente con la adecuación propiciada por la acusadora con respecto a los contratados. Es que, no me resulta razonable que todos y cada uno de ellos hayan concertado la maniobra tomando parte para que pudiese concretarse. Antes bien, hasta que las constancias demuestren lo contrario, han sido individualmente utilizados como medios - a cambio de un beneficio[1]para la ilegal recaudación de dinero en provecho de quienes la conformaron continuando así con la añeja práctica corruptiva. La asociación ilícita exige la cohesión del grupo el que debe plasmarse en el acuerdo previo para cometer delitos en una convergencia intencional con carácter estable, esto es, no transitoria”, afirmó el juez.

Atencio, quien el viernes pasado dispuso la ratificación de la prisión de “Chocolate” por el primer delito del que lo acusó la fiscal Lacki, el de fraude, ahora le sumó el de ser partícipe de una asociación ilícita junto con Claudio y Facundo Albini. “Tengo en cuenta los informes preliminares efectuados en relación a la información contenida en el teléfono celular de Julio Segundo Rigau, del que surgen intercambio de mensajes con Diego Guillermo Koster, Facundo Albini, Estecho Nestor Fabian, Daniel Mederos, alias 'Carmen', alias 'Chispa', alias 'Fabian', alias 'Alex', alias 'Thian', alias 'Gabriel', alias 'Lorena', alias 'Mande' y alias 'Dai', los cuales permiten acreditar la relación entre los mismos y el rol de cada uno en la asociación”, expresó en su sentencia.

De la investigación surge que la tipificación delictiva fue modificándose con el transcurrir de las investigaciones, y que el Banco Provincia de Buenos Aires le entregó las tarjetas a los beneficiarios a través de diferentes mecanismos. Algunos las retiraron de la Casa Matriz directamente, otros las recibieron en sus domicilios y las restantes le fueron dadas directamente a la dirección de Personal de la Cámara donde Claudio Albini tenía el manejo casi de manera directa.

En las 22 fojas en las que el juez describe las razones de su decisión aparecen textualmente los diferentes diálogos que mantenía Rigau con los Albini y con los supuestos dueños de las tarjetas de débito con los que el único detenido hasta el momento operaba para conseguir el dinero en efectivo que luego se repartía en lo que se denomina “bloque político”, del cual se benefician todas las bancadas legislativas, oficialistas y opositoras.

En cada una de estas transcripciones, además queda más que en claro que los facilitadores de los plásticos para la realización del delito poco o nada sabían de esta operatoria posterior. Rigau le reclamaba devoluciones de dinero por diferentes circunstancias y estos acataban el mandato, sin inferir que el monto de los contratos por los cuales se crearon esas tarjetas de débito eran de $580.000 pesos cada uno.

Los retos y reclamos llegaron a realizarse por la falta en la cuenta de $10.000 o $20.000 pesos. Angurrientos y voraces, es inexplicable cómo en pleno toda una Cámara quede a merced de semejante nivel de imprevisión e improvisación estructural.