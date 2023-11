"Influir", la palabra clave del intento de acercamiento a Javier Milei

Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio buscan tener identidad propia en medio del vértigo político argentino y, más aún, del derrumbe de la alianza que los contenía. Por eso también fueron los primeros que reaccionaron manteniendo una orgánica política: a pesar de todo, sostienen Juntos por el Cambio y desde allí quieren accionar. La reunión realizada en la Casa de Mendoza fue extensa. Más allá de los balances obvios, hubo definiciones importantes. El concepto político está concentrado en una palabra: “influir”; es decir ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.

Ese primer concepto es esencial, pues los gobernadores no se pararon en un rol de oposición duro. Más aún, sugieren que tienen “para aportar” al Gobierno nacional de Javier Milei. “Transmitimos nuestra vocación de influir en el rumbo del país”, expresaron los gobernadores. La frase puede inquietar a quienes tienen en mente un rol de opositores más dramáticos. Entre los mandatarios lo tienen más claro. Primero, aseguran, porque el apoyo hacia el nuevo presidente fue contundente y quieren respetar esa voluntad, al menos por un período de luna de miel. Pero también por la necesidad de garantizar institucionalidad y una transición en paz. Hace algunos meses los propios integrantes de Juntos por el Cambio realizaban humoradas sobre el futuro del país si lo gobernaba Milei. “En seis meses hay Asamblea Legislativa”, decían, un poco en broma, un poco en serio. Hoy, quieren ser influyentes en su gestión.

La reunión de los gobernadores en ejercicio y electos de JxC.

Javier Milei ganó por un amplio margen en el balotaje, pero en la primera vuelta su triunfo no tuvo esa magnitud y, menos, arrastra historia política y electoral. Por eso no tiene el volumen de poder necesario en la estructura para avanzar. Le pasa en el Congreso, las provincias y municipios. Juntos por el Cambio tiene la carga inversa: muchos cargos federales y alejados del poder central. Los gobernadores se ofrecieron y ofrendaron sus virtudes al presidente electo.

No hubo detalles, pero los gobernadores sí respaldan la “energía del cambio”. Es decir, interpretan que la ciudadanía votó por ello y hay que “acompañar”. Un dato importante es que en el mensaje enviado a Milei casi no hay condicionantes. Sólo le piden no imitar a Massa en cuanto al recorte de fondos coparticipables (Massa lo hizo a través de los cambios en el impuesto a las ganancias).

En el plano político interno, la ratificación de Juntos por el Cambio es casi una quijotada, pues ese sector está en plena crisis. Para los gobernadores, con Alfredo Cornejo a la cabeza, es fundamental sostener la unidad, aún con diferencias dudas. El concepto de influir en las decisiones nacionales también tiene impronta cornejista, pues era uno de sus objetivos al retornar a la gobernación.

No se designaron autoridades, voceros ni delegados para dialogar con el presidente, pues aún creen que es prematuro. Pero sí definieron sostener la estructura política, es decir que haya decisiones como “cuerpo”, como liga de gobernadores para evitar las negociaciones particulares que los pueden debilitar. Esa idea de “influir”, aseguran, es siempre dentro de Juntos por el Cambio.

Cada jurisdicción tiene demandas puntuales que también son una tentación para el poder central. Pero la crisis es tal, aseguran, que el factor común es ejecutar un plan que ordene la macroeconomía, ejecute cambios y garantice algo de previsibilidad.