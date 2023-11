Críticas a la política internacional de Javier Milei: "Me parecen señales preocupantes las que dio"

Tras imponerse en la segunda vuelta, Javier Milei mantuvo una serie de comunicaciones con líderes de distintos países, entre ellos con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, a quien invitó a su asunción.

Esta postura del libertario fue criticada por el periodista y politólogo Claudio Fantini, quien en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM sostuvo: “Me parecen señales preocupantes las que dio Milei porque, o bien expresan un desconocimiento de lo que es la política exterior de un país en un Estado de derecho, o bien desconocen el rol de un presidente”.

“Plantear en esos términos la política internacional es como plantear que alguien por ser elegido presidente vaya a establecer los vínculos y los conflictos del país en base a sus fobias y sus filias, esa no es su tarea. Un presidente tiene que velar, también en el terreno internacional por los intereses del país que preside. Él tiene no más que un mandato para conducir el país y ese mandato lo obliga a preservar los intereses del país. Quién le cae simpático o no, no tiene nada que ver. Sus adhesiones personales no deben ser parte de la política exterior”, expresó Fantini en Tardes de Frente.

Además, sostuvo respecto de las críticas de Milei a los gobiernos de China y Brasil, que “queda muy claro el error, porque se trata justamente de dos países que son los principales socios comerciales de la Argentina, dos mercados donde van muchos de los productos argentinos”.

“Romper relaciones con los principales socios comerciales de la Argentina sería nefasto económicamente para una gran cantidad de empresas y de producción, no tiene sentido”, insistió.

En el mismo orden, remarcó que “el presidente no se puede arrogar el derecho de decir que él va a atar las relaciones del país con aquellos gobiernos con los que él se siente identificado. Eso resulta hasta absurdo”.

De todas maneras, Fantini confió en que “eso no va a ser implementado de ese modo" y destacó la figura de Diana Mondino: “Si se hace cargo de la Cancillería, no va a recomendar políticas de ese tipo”.

“Los gobiernos de las democracias tienen que ser centristas, moderados, tener relaciones exteriores desideologizadas. Mondino al frente de Cancillería da cierta garantía de razonabilidad”, opinó.

En cuanto a la relación de Milei con el Vaticano, Fantini vio con buenos ojos el llamado al Papa: “Pensemos que no hace demasiado tiempo estaba diciendo que el Papa era el representante del maligno; asusta que un líder utilice semejante término, es oscurantista, medieval. Me pareció una buena señal que lo llamara al Papa”.

“Lo lógico sería ver a un Javier Milei que se va moderando en la medida en que se acercan las horas en que tenga que sentarse en el sillón de Rivadavia. Si no ocurre de ese modo, la Argentina va hacia un momento problemático”, advirtió.

Finalmente, opinó que el gobierno actual también “fue errático y frustrante en su política exterior, como en todos sus otros aspectos”.

