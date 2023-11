Florencio Randazzo podría sumarse al equipo de Javier Milei: las idas y vueltas de un ex funcionario de Cristina Kirchner

En su primera ola de anuncios de funcionarios públicos, el presidente electo Javier Milei incluyó a Florencio Randazzo, el diputado nacional que acompañó en la fórmula a Juan Schiaretti, en la lista de figuras que podrían integran su Gobierno. Si bien no dijo qué cargo tendrá, el libertario lo valoró como dirigente.

En el entorno de Randazzo tampoco hay todavía demasiadas precisiones sobre qué rol podría tener en el Gobierno de Milei. Lo cierto es que en la Cámara de Diputados después de la elección general algunos diputados cercanos a él lo vieron comenzar un acercamiento con Milei.

Tanto Randazzo como su compañero de fórmula fueron unos de los pocos dirigentes de Hacemos por Nuestra Argentina que no tomó una posición de cara al balotaje. "Si en ese contexto, donde todo tu espacio se empezaba a inclinar por un candidato, vos te quedas callado y si hablás es de un cambio, bueno, es claro para quién jugás", analizó una de las personas que lo conoce.

En ese contexto, el posible desembarco de Randazzo en el Gobierno de La Libertad Avanza implicaría la presencia de un sector del PJ, alejado del kirchnerismo, pero con representación en algunos distritos clave y bancas en la Cámara de Diputados, cuatro, al menos: tres que responden a Schiaretti, directamente, y una de Randazzo. Sin embargo, todavía no hay demasiada claridad sobre qué pasara con el reacomodo político de este sector del PJ.

Qué dijo Javier Milei de Florencio Randazzo

En declaraciones radiales, el presidente electo planteó: “Es de los que enfrentó a Cristina Kirchner cuando nadie lo hacía”. También valoró que "trabajó muy bien donde estuvo".

Javier Milei ganó la elección y comienza a buscar dirigentes para su gobierno. Crédito: NA

"Tiene varias cuestiones a favor", indicó a la hora de definir al exministro de Interior de Cristina Kirchner y remarcó: "Estará en mi equipo".

Las idas y vueltas de Randazzo

Florencio Randazzo en 2015 intentó competir por la Presidencia dentro del Frente para la Victoria. Era el ministro de Interior de Cristina Kirchner, la persona que firmaba los DNI de las personas y la que se encargó de la renovación de la flota de trenes después de la tragedia de Once

En su momento, según él cuenta, Cristina Kirchner se inclinó por Daniel Scioli y cerró la puerta a una interna. Tuvo la chance de ser candidato a gobernador bonaerense pero desistió. En 2017 el hombre de Chivilcoy no quiso volver bajo el ala de la expresidenta, y no integró Unidad Ciudadana. Compitió por separado del PJ por una banca en el Senado que no consiguió. Randazzo acompañó a Juan Schiaretti para estas elecciones. Crédito: NA

En 2019, se acercó a Alberto Fernández, a quién no terminó de apoyar con contundencia, aunque sí se mostraba en fotos de recorrida de campaña junto a él. Pero el apoyo no llegó.

Ya en 2021 compitió por una banca por Buenos Aires en la Cámara de Diputados. Sacó el 4% de los votos y finalmente ingresó en al Congreso mediante el recuento definitivo. Allí se refugió en el Interbloque Federal, con dirigentes de Schiaretti, Socialistas y algunos independientes del PJ como Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez. En 2023 acompañó al gobernador de Córdoba en una fuerza que sacó siete puntos.