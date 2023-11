En medio del caos, Gabriel Rubinstein y Malena Galmarini desmintieron sus renuncias

El secretario de Política Económica y número dos de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein, desmintió la supuesta renuncia a su cargo tras la dura derrota electora de Unión por la Patria.

"Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", aseguró Rubinstein en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el número dos de Massa dejó en claro que ayudará con la transición hacia la presidencia de Javier Milei, quien debe asumir el próximo 10 de diciembre. Massa pidió licencia minutos después de la dura derrota electoral.

El mensaje de Gabriel Rubinstein desmintiendo su renuncia

La esposa de Massa, Malena Galmarini, también salió a desmentir su supuesta renuncia a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). "¡No digan disparates! Espero que sea sólo mala información. Tengo la camiseta bien puesta de la empresa y obras por terminar. ¡Chequeá antes! Cariños", aseguró al cruzar a la periodista Silvia Mercado, quien había lanzado la información.

Galmarini también se cruzó con un usuario que la cuestionó por la ropa que utiliza su familia asegurando que era "comprada con los impuestos". "De tus impuestos nada va a ropa de mi familia. Vos pagás impuestos por los servicios que brinda el Estado y el Estado paga mi sueldo, que no invierto en lo que quiero (que no es ropa importada). Ya tenés la info. Ahora me gustaría saber cómo es tu nombre real", aseguró.