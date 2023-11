El pedido de un referente liberal al Gobierno actual: "No toquen nada"

El libertario Javier Milei fue elegido por la mayoría de los argentinos para ser, desde el próximo 10 de diciembre, el nuevo presidente de un país que optó por un cambio rotundo de modelo que ya comenzó a plantearse desde el término mismo de la elección.

Bertie Benegas Lynch, uno de los creadores de La Libertad Avanza y referente liberal, habló este lunes en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que vive este momento “con mucha alegría, con mucha cautela y responsabilidad”.

“Lo que se viene ahora es a lo que vinimos, a trabajar por una Argentina mejor y el proceso electoral es un paso necesario, pero siempre teniendo en cuenta que la democracia es lo que viene después. Y es el respeto a las minorías, a las autonomías individuales; a la vida, la libertad y la propiedad”, señaló Benegas Lynch en Uno Nunca Sabe.

“En los últimos 40 años, que hablamos de democracia, no se han cumplido. Y en los últimos 20, con el kirchnerismo, hemos ido al quinto subsuelo del infierno”, remarcó y sostuvo, respecto del discurso de Milei: “Habló sobre la ‘gente de bien’, si te identificás estás integrado en ese apartado”.

Respondiendo a la incertidumbre que genera la implementación de este nuevo modelo en un buen número de argentinos, Benegas Lynch indicó que “incertidumbre es la que vivimos todos los días, es no saber a qué precio tenés que vender. No la certidumbre de transmitir a los mercados. El capital no tiene patria, va donde hay seguridad jurídica y rentabilidad, sino se va a otros lugares y es lo que nos ha pasado en la Argentina y por eso tenemos los salarios miserables que tenemos”.

También habló sobre la conformación del Congreso y advirtió, a título personal: “No estoy dispuesto a negociar absolutamente nada porque a eso vine, a sacarle el yunque de la espalda al contribuyente que no da más. Si me vas a apoyar en una ley que va a ser favorable al ciudadano, pero contrapartida me decís ‘votame la Ley de Alquileres’, te digo que no, es innegociable”.

“El hecho de que Juntos por el Cambio se haya roto virtualmente después de las PASO, se transparenta dónde está parado cada uno. Y permite que se vuelva a reestructurar y pensar el Congreso de distinta manera”, expresó y adelantó: “Creo y apoyaría cualquier proyecto de ley y derogaciones, no por colores políticos ni por caras”.

Benegas Lynch, diputado nacional electo, insistió en que “esto es a favor de la gente de bien, la gente trabajadora que se levanta para trabajar todos los días a las cuatro de la mañana, vuelve a su casa después de un día agotador, mete la llave en la cerradura y le tocan el hombro y es el Estado que viene a llevarse el 70% de lo que hizo ese día. Eso no puede seguir más”.

Sobre el rol de Macri en el incipiente Gobierno de Milei, respondió que “hay mucha gente muy aprovechable ahí”.

“Han seguido esta proyección de la incondicionalidad que presentaron Macri y Bullrich, que me parece de mucha nobleza, incluso con el apoyo de los fiscales del PRO. Ellos han transmitido que su apoyo es incondicional y que la formulación del Poder Ejecutivo es de Javier Milei. Es gente que yo aprovecharía” detalló, aunque aclaró: “La función de Macri la desconozco”.

Además hizo hincapié en el discurso de Sergio Massa en el que reconoció la derrota y apuntó: “No me gustó para nada en su discurso de desconocimiento de la derrota que dijera ‘a partir de mañana esto es responsabilidad de Milei’, eso tiene un tinte de irresponsabilidad muy grande. Yo tomaría el concepto saludable de no innovar, no toquen nada, no sigan haciendo los disparates que vinieron haciendo por temas electoralistas. Traten de empezar a desandar el camino de la decadencia”.

“Lo mejor es tratar de absorber los costos políticos que puedan tener los desbarajustes que han hecho sobre todo con el tema inflacionario que ha dejado al país al borde de una crisis fenomenal”, agregó.

