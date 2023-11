Sergio Massa sumó el apoyo de un exmandatario español

A poco más de dos semanas del balotaje que protagonizará junto a Javier Milei, Sergio Massa sumó un importante apoyo internacional. Se trata de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España entre 2004 y 2011 que grabó un mensaje para respaldar al candidato de Unión por la Patria.

A través de un video que superó los tres minutos, el exmandatario español expuso los argumentos por los que el ministro de Economía debe ser electo el próximo 19 de noviembre.

"Admiro a la Argentina", fueron las primeras palabras de Zapatero en donde empezó destacando "el talento, la creatividad, la innovación y la cultura" del país. Luego de hacer mención a José Luis Borges, sostuvo que la Argentina representó "un ejemplo ante el mundo en la salida de la dictadura militar y en la reivindicación de los derechos humanos".

"Dejó para la historia y ante el mundo ese grito universal del ´Nunca Más´. Me han conmovido las historias de los desaparecidos, pero me he reconfortado viendo la lucha de tantas mujeres y hombres como las Madres de la Plaza de Mayo en defensa de la dignidad humana".

Acto seguido, el líder europeo sostuvo que "un país no es una empresa, sino una patria con justicia" y que "convoca a vivir y compartir un destino común" donde todos sus ciudadanos se sientan "pertenecientes de esa misma nación".

Por estas razones, señaló, es que decidió apoyar al postulante del oficialismo de cara a los comicios presidenciales: "Quiero expresar desde mi máximo respeto democrático mi apoyo a Sergio Massa".

En sus argumentos, Zapatero sostuvo que Massa "cree y y defiende" tanto "a la democracia como a los principios de igualdad entre hombres y mujeres". "Sabe muy bien que el trabajo fundamental es defender a los débiles y a los trabajadores como está haciendo en esta situación de dificultad", expresó.

Además, justificó su respaldo al actual Jefe de Hacienda al señalar que "no espera recibir lecciones de ningún otro país" y por convocar "a la unidad nacional" para "superar las divisiones".

"Es una persona que tiene a la Argentina en la cabeza y va a tener un gobierno en favor de la dignidad, de los derechos y de la sociedad abierta", agregó. "Deseo firmemente que la Argentina a la que admiro y creo puede tener un futuro próspero, de recuperación económica, de igualdad social, manteniendo sus valores democráticos y ese talento, cultura y ese ingenio que pocos países tienen", cerró.