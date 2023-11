Desde el espacio de Juan Schiaretti negaron una postura a favor de Javier Milei

Durante la jornada del jueves Javier Milei había compartido un mensaje en su cuenta de X donde daba la noticia de que Juan Schiaretti anunciaba su respaldo hacia la Libertad Avanza para el balotaje del 19 de noviembre. El posteo venía acompañado de un supuesto textual del gobernador de Córdoba en apoyo al libertario.

Sin embargo, el partido que lidera el mandatario del Interior, Hacemos por Nuestro País, salió rápidamente a desmentir la información que hizo circular el usuario identificado como “Espartano Libertario (espartanolibert)" y que había llegado a la cuenta de Milei.

“Esta información es falsa. El gobernador no se ha expresado al respecto”, replicaron desde el entorno de Schiaretti para negar la existencia de tales declaraciones.

La respuesta de Hacemos por Nuestro País para desmentir un supuesto apoyo de Schiaretti a Milei.

"Milei llevará a cabo un proyecto de país republicano y federal, es el que mejor me representa", fue la frase que se le atribuyó a Schiaretti y que terminó retuiteando el economista.

Cabe aclarar que el expostulante a Jefe de Estado no ha salido a dar una versión oficial respecto a su postura o lo que él cree que deben hacer los integrantes de su espacio.

"No sería coherente, y hasta sería una falta de respeto, decirles a quienes votaron su proyecto a quién deben votar en un balotaje. Schiaretti no se arrogará un derecho que no tiene. Cada uno votará al candidato que considere, es un derecho del ciudadano", afirmaron sus allegados.