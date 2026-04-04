"La Compañía": espionaje ruso utilizando medios argentinos.

Un consorcio de periodistas informó la publicación de más de 250 artículos publicados en medios argentinos con el objeto de desacreditar al gobierno de Javier Milei, durante el año 2024.

Los documentos filtrados al medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios, entre ellos Filtraleaks que es liderado por el periodista argentino Santiago O’ Donell, abarca un total de 76 documentos sensibles a la operación.

La Compañía pertenecía al Grupo Wagner, el brazo paramilitar del disidente ruso fallecido en accidente aéreo, Yevgeny Prigozhin. Luego de su muerte, La Compañía fue cooptada por el gobierno de Putin y su tarea de información y desinformación en el extranjero quedaron bajo la esfera del Servicio de Inteligencia exterior ruso.

No es una novedad la incursión rusa de espionaje en el país. Basta recordar la pareja de espías rusos denunciados que vivieron 10 años en Belgrano bajo identidades falsas.

El pago a medios y periodistas argentinos fue denunciado por el periodista Cristian Martin, corresponsal de A24, hace un mes aproximadamente. También el gobierno argentino denunció en junio de 2025 a cinco ciudadanos rusos residentes en el país de desarrollar tareas sospechosas en el mismo sentido.

La campaña de desinformación abarcó también las redes sociales Instagram, X y YouTube. Conjunción entre medios y redes en pos de una campaña contra la Casa Rosada.

Involucrados en el espionaje ruso

Los medios mencionados en la filtración como receptores de artículos pagos son: Diario con Vos, El Destape , Diario Registrado, Realpolitik, Dos Bases, C5N, Big BNG News, Política Argentina, En Orsai, A24, La Patriada Web, Ámbito, Sección Ciudad, El Ciudadano Web, Tiempo Argentino, Gritó del Sur, Infocielo, El Cronista, Infobae, Agenda Urbana, Data Clave, Ciudadano Agro y Contraste MDP..

Consultados editores y directores de esos medios, la mayoría negó haber recibido dinero por publicar los artículos. El costo de la divulgación de los artículos, según reveló el consorcio de medios sería de 283.100 dólares.

Lo que resalta sobremanera es la liviandad o falta de control editorial ante la divulgación de cientos de artículos, muchos sin firma de periodista responsable o nominados bajo identidades falsas, con la finalidad de desacreditar el poder constituido.

La intención secundaria es también desvalorizar el periodismo y a los medios de comunicación.

La sociedad entera y los directores editoriales de medios deben estar atentos a estas operaciones espurias y falaces, sumadas los cientos de miles de fake news que pueblan las redes sociales, magnificadas por bots y trolls de todo tipo.

La democracia se pone en vilo con la acción intencionada del gobierno ruso a través del espionaje organizado y pagado.

Es responsabilidad de los medios de comunicación no ser vehículos de conductas delictuales y mal intencionadas.