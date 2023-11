Quiénes son los dos mendocinos que estuvieron cerca de Javier Milei en el búnker

El hotel Libertador desbordaba de euforia. Había cientos de dirigentes de La Libertad Avanza en primer plano, como Ramiro Marra y Guillermo Francos, muchos del ala dura del Pro, como Cristian Ritondo y Hernán Lombardi, la nueva primera dama, Fátima Flórez, y también curiosos. En esa línea protagónica hubo dos mendocinos que buscaron marcar la cancha, aunque tendrán roles distintos.

El primero en esa línea fue Carlos Bálter, el veterano dirigente del Partido Demócrata vive una especia de revancha paradójica, pues llega al poder de la mano de un frente nacional, algo de lo que había renegado siempre. Bálter es uno de los arquitectos políticos de La Libertad Avanza, pues fue el primero en prestarle un sello partidario a Milei (el Partido Demócrata nacional). Aunque no aparece en un futuro inmediato como un posible funcionario, la lealtad puede rendirle frutos en un gobierno que nace carente de recursos humanos. Bálter estuvo en el Hotel Libertador, como estuvo en la campaña.

El otro mendocino que se mostró junto a las primera líneas de Milei fue Luis Petri. Sonriente, saludó a sus pares del Pro, a la primera dama y otros referentes. El mendocino se sacó una foto fiscalizando la elección en una mesa de Mendoza, pero luego viajó a la Ciudad de Buenos Aires para estar junto a sus nuevos aliados. Patricia Bullrich y Mauricio Macri, los dos puntales de la unión de La Libertad Avanza y el Pro, no estuvieron en el búnker. Petri sí, por su cuenta. No está claro si Petri tendrá un rol en el futuro gobierno de Milei. El mendocino no fue electo para ninguno de los puestos a los que se postuló. En algún momento se lo mencionó como probable funcionario de Ministerio de Seguridad de la Nación.