La ironía de Luis Juez tras la victoria de Javier Milei

"Me parece que acá en Córdoba se nos fue la mano con el fernet", escribió esta tarde el Senador Nacional Luis Juez, minutos después de que empezara a conocerse de manera extraoficial el triunfo del libertario Javier Milei en el balotaje sobre el peronista Sergio Massa.

El legislador acompañó el texto con la imagen de un clásico viajero: la botella de gaseosa cortada en la que se toma la bebida cordobesa con hielo. La sorna fue interpretada de varias maneras. Por un lado, como una crítica a los cordobeses por haberle dado el triunfo en esa provincia a Javier Milei y, por otro, por el porcentaje en que se prepara la bebida: 70/30.

Luis Juez nunca fue claro al expresar su posición desde las elecciones legislativas. Siempre que dio entrevistas dijo que la segunda vuelta implicaba elegir entre "Frankenstein y Drácula" y que él necesitaba tiempo para procesar la derrota de Juntos por el Cambio. Además criticó la posición de Patricia Bullrich y Mauricio Macri y los responsabilizó de su derrota en su provincia.

“Me parece apresurado, innecesario, inoportuno. Todavía tengo gente trayendo actas de escrutinio de las escuelas. Me parece que hay que ser respetuosos”, planteó el dirigente opositor cordobés, en declaraciones a Radio Con Vos a dos días de las generales. Y agregó: “¿Por qué tengo que elegir entre Frankenstein y Drácula ahora si no me gustan las películas de terror? Tengo la necesidad como dirigente político de respetar a un montón de gente que estuvo laburando. ¿Quién soy yo para decirle a la gente lo que tiene que votar cuando le pedí que votara por nuestro candidato y eligió a otro?”.

El posteo que subió Luis Juez a la red social X.

En aquel momento, Juez había analizado: "El peronismo fue muy inteligente. Mientras nosotros discutíamos nuestras vanidades exacerbadas, el peronismo nos construyó por derecha una alternativa política que nos comió el electorado de la peor manera (...) Massa es todo lo que está mal. Es un bandido, sinvergüenza y corrupto. Y yo no sé cómo pasó Patricia de ser una colocadora de bombas en los jardines de infantes a ser Jacinta Pichimahuida, ¿qué mierda pasó en media hora?".

Sobre Milei había dicho: "Todavía estoy esperando que me pidan disculpas los muchachos libertarios que dijeron que yo hacía política con mi hija llevándola a votar porque sentíamos orgullo que nuestra hija con parálisis cerebral por primera vez en vez en 20 años podía votar".