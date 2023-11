La Junta Nacional Electoral advirtió que si el domingo faltan boletas será culpa del espacio de Javier Milei

La Junta Nacional Electoral advirtió este jueves a La Libertad Avanza que será de su "exclusiva responsabilidad" un eventual faltante de boletas en el balotaje presidencial del próximo domingo entre los candidatos Javier Milei y Sergio Massa (Unión por la Patria).



"Toda vez que no se dio cumplimiento a la intimación cursada" en relación a la entrega a la Justicia electoral de la totalidad de las boletas en tiempo y forma, la Junta intimó a la La Libertad Avanza a que en 24 horas "informe expresamente" cuál será el procedimiento a seguir.



Los jueces Jorge Morán, Sebastián Picasso y María Servini, -integrantes de la Junta distrito CABA- advirtieron que si faltan boletas de esa agrupación que lleva como candidato a Javier Milei será la "exclusiva responsabilidad" de esa agrupación ante la falta de respuesta



"Su silencio importará que la ausencia de boletas de esa alianza, en las distintas mesas electorales, será de su exclusiva responsabilidad", concluyeron.



En el acta se recordó que La Libertad Avanza entregó el 9 de noviembre pasado diez mil paquetes con "entre cien (100) y ciento cincuenta (150) boletas cada uno, y que a su vez hizo entrega de mil (1000) paquetes conteniendo una cantidad inferior a cien boletas cada uno".



Unión por la Patria, que lleva como candidato al ministro de Economía Sergio Massa, entregó ese mismo día diez mil paquetes con 350 boletas cada uno, la cantidad que se requiere para cada mesa electoral en el distrito.



Ante esto se le dio un plazo a La Libertad Avanza para completar el envío y ante el incumplimiento del mismo se advirtió ahora que la situación "no favorecerá al mejor desarrollo del comicio".



Con las boletas entregadas a la justicia electoral de CABA "sólo se cubrirían las expectativas de votos de 100 a 150 electores por mesa, sobre un padrón de 350 electores", se aclaró.



Si bien la Junta prevé "un sistema de contingencia para el eventual faltante de boletas, esto no exime a la Alianza de las responsabilidades establecidas en la normativa legal", se advirtió.



Los jueces resolvieron además poner en conocimiento de la situación a la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral y también al personal que actuará como delegado judicial el domingo en las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires.

El documento de la Junta Nacional Electoral