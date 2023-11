La promesa final de Sergio Massa sobre la inflación en caso de ser electo

A cuatro días del balotaje, Sergio Massa sostuvo que si logra acceder a la presidencia, su objetivo principal será “la derrota de la inflación en 2024" y también adelantó que planteará un cambio del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La mayor recuperación de ingreso la vamos a vivir el año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad", recalcó el candidato de Unión por la Patria.

En diálogo por TN, el ministro de Economía sostuvo que esa baja será impulsada mediante la recuperación de exportaciones y aseguró que las cifras de este año "fueron dramáticas". "La sequía perforó las exportaciones de la Argentina”, insistió.

En otro tramo de la charla, Massa reconoció que “el programa con el Fondo es inflacionario” y adelantó que se va a reformular el crédito del organismo multilateral.

“Queremos rediscutir el programa sobre la base de resultados de exportaciones. Es para salir de este programa inflacionario. Ya lo charlamos con el Fondo. Ellos lo entienden porque entienden que le hace mucho daño al bolsillo de los argentinos”, expresó.

Luego, cargó contra las ideas económicas de Javier Milei y tildó a la dolarización como "una megadevaluación”. “La apertura de la economía es el cierre de Pymes”, alertó y subrayó que el planteo de su rival de liberar el precio de la nafta llevaría su valor "a 800 pesos"

Sobre su eventual sucesor en el Palacio de Hacienda en caso de ser electo, Massa reiteró que será alguien que "no está" dentro de Unión por la Patria. "Va a ser una de mis primeras muestras de que tengo vocación de construir un gobierno de unidad nacional. En caso de ganar, lo anunciaría el lunes o el martes", adelantó.

En tanto, negó una potencial influencia de poder de Cristina Kirchner al referirse a un hipotético mandato suyo en la Casa Rosada y señaló: "Nadie seriamente piensa que alguien me pueda manejar, ni Cristina ni nadie".

"La Argentina del amigo-enemigo se muere el 10 de diciembre. Se muere la grieta porque mi vocación es convocar a todos, es la hoja de ruta más importante que pueda tener la Argentina", manifestó.

Por último, planteó - sorpresivamente - que "si le corresponde a Mauricio Macri, le daría la Oficina Anticorrupción" y negó tener enemigos dentro de la política.

"Yo no tengo problemas personales con nadie. No tengo enemigos, tengo adversarios en la política. Milei dice que soy su enemigo, pero yo me considero su adversario", cerró.